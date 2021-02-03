تطاوين: جمعية "آفاق حواء" تنظم يوما إعلاميا للتعريف بمشروع الحي النموذجي بغمراسن

وات -

نظّمت، صباح اليوم الأربعاء، جمعيّة "آفاق حواء" بغمراسن من ولاية تطاوين، بمقر بلديّة المكان، يوما إعلاميّا للتعريف بمشروع الحي النموذجي الذي ستنفذه هذه الجمعية بالتعاون مع بلدية غمراسن.وبيّنت رئيسة الجمعية، نزيهة قديدي، لـ(وات)، أن هذا المشروع ممول من طرف سفارة المملكة المتحدة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن الحي النموذجي سيتم اختياره من جملة حوالي 30 حيّا في مدينة غمراسن بالشراكة مع البلدية، وذلك قبل تاريخ 20 مارس القادم، ومن المبرمج أن يكون الحي الاكثر حاجة من غيره للخدمات الحضرية، لان الهدف من هذا المشروع هو تحسين ظروف عيش متساكنيه وتوفير متطلبات العيش الكريم فيه.من جانبها، أكدت رئيسة بلدية غمراسن، ألفة قديدي، على أهمية هذه البادرة، وأكدت حرص البلدية على تقديم كل العون والمساعدة الممكنة للجمعية، حتى تتمكن من تنفيذ مشروعها.وعبرت ذات المصدر، عن استعدادها لوضع الامكانات اللوجستية والفنية المتاحة للبلدية على ذمتهم ، داعية المتساكنين الى المساهمة الفعالة في انجاح المشروع، لافتة الى أن البلدية بصدد تنفيذ مشروع للتنوير العمومي تقدر كلفته بحوالي 240 الف دينار لتعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي بكافة الاحياء.وأبرز مدير المشروع، سالم القارح ، لـ(وات)، أن اختيار الحي الذي سيكون نموذجيا، سيتم قبل نهاية مارس القادم، وستنطلق اشغال ومختلف عناصر المشروع في الابان، باقتناء حاويات للفضلات المنزلية، وغراسة الاشجار، والعناية بالمساحات الخضراء، الى جانب العمل على تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن البلدي، حتى يكونوا فاعلين من خلال مشاركتهم في الجلسات التمهيدية والتشاركية التي تنظمها البلدية.وذكر القارح، في نفس السياق، أن تأخير موعد انطلاق المشروع مرده الوضع الصحي في علاقة بانتشار فيروس "كورونا"، مشددا عزمهم على انجاز هذا المشروع، والمقدرة كلفته بحوالي 30 الف دينار.