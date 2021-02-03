المهدية: قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالجم ينطلق في تقديم خدماته لفائدة المرضى

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انطلق قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالجم من ولاية المهدية، اليوم الأربعاء، في تقديم الخدمات لفائدة المرضى بعد أن استكملت أشغال تجهيزه مفتتح شهر فيفري الجاري.وأكدت منيرة قلولو مديرة المستشفى المحلي، في تصريح إعلامي، أن أشغال إحداث القسم انطلقت منذ جوان 2014 وانتهت موفى 2020 بكلفة عادلت مليونين و50 ألف دينار.وأوضحت أن القسم، الذي يتوفر على 10 أسرة، يمكنه تقديم الخدمات لفائدة 28 مريضا، فيما تشمل موارده البشرية طبيبين، و5 إطارات شبه طبية.واعتبرت أن هذا الإنجاز يعدّ "مكسبا هاما يجنب المرضى تكبد مشقة التنقل من الجم إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية"، ملاحظة، في ذات الإطار، أن "الخدمات المقدمة ستشمل متساكني معتمديات الجم، وأولاد الشامخ، والسواسي، وهبيرة والمناطق الريفية التابعة لها".