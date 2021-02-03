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المشيشي يعزي عائلات العسكريين الأربعة الذين قضوا في انفجار لغم.. ويؤكد أن الجهود متواصلة في محاربة الارهاب

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 14:58 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - على إثر استشهاد أربعة عناصر من جنودنا الأبطال في انفجار لغم أثناء مرور عربتهم بجبال مغيلة صباح اليوم، تقدم رئيس الحكومة هشام مشيشي بتعازيه لعائلات الشهداء راجيا من الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبّلهم برياض جنانه.

وأذن رئيس الحكومة بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلاتهم.


وشدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي على أن هذه العملية لن تثنينا على مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره، مؤكدا أنّها تأتي لتذكّرنا أنّ بوصلتنا يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة شعبنا، بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات والمزايدات.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري أكد في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، استشهاد أربعة عسكريين إثر انفجار لغم خلال مرور عربة عسكرية بمرتفعات جبل مغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.

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