وزارة الخارجية تعرب عن رفضها القطعي "تكرر التصريحات المسيئة للجزائر الشقيقة وللعلاقات بين البلدين"

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أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن استغرابها الشديد إزاء "تكرّر التصريحات المسيئة للجزائر الشقيقة"، مجددة رفضها القطعي لكلّ "المحاولات اليائسة الرامية إلى المسّ من متانة وعمق الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والجزائر".وقالت الخارجية إن مثل هذه التصرّفات غير المسؤولة (دون ذكر مصدرها) "لا تعبّر سوى عن أصحابها ولا تلزم الدولة التونسية".وشددت على أن هذه التصريحات "لن تفلح في أن تنال، بأي شكل من الأشكال، من العلاقات المتميّزة التونسية الجزائرية التي ما انفكت تشهدا تطورا ملحوظا، بفضل الرغبة الصادقة للقيادتين في البلدين في تعزيز التنسيق والتشاور والإيمان المشترك بقيم التآخي والتضامن ووحدة المصير لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين"، وفق نص البيان.يُذكر أن رئيس الجمهورية الأسبق، محمد المنصف المرزوقي (2011-2014) قد ذكر في تدخل على قناة "الخليج"، يوم 29 جانفي 2021، أن "السلطات الجزائرية حاربت الثورة التونسية وناصبتها العداء في سنواتها الأولى، وأن ما عانته الثورة التونسية من النظام الجزائري، لا يقل عن ما عانتهُ من دولة الإمارات ولو بأسلوب مختلف".وأضاف المرزوقي في تدخله أن الجزائر "لم تتردد في التدخل في الشأن الوطني، إبان الثورة التونسية وبعدها، بهدف إجهاضها، خوفا من عدواها".