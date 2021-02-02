الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 2 فيفري 2021

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المهدية: 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وتعافي 89 مصابا

سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة جديدة مقابل 41 حالة شفاء

قبلي: تسجيل 5 وفيات و21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير-كوفيد19: تسجيل 4 حالات وفاة و75 إصابة جديدة

الكاف: تسجيل حالة وفاة جديدة و21 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد

قابس: تسجيل حالتي وفاة و86 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

القصرين: إرتفاع إجمالي الإصابات جراء وباء "كورونا" إلى 5209 إصابة والوفيات إلى 219 وفاة



سوسة: تسجيل 5 حالات وفاة و56 إصابة جديدة و1277 حالة تعافي بفيروس "كورونا"

جندوبة: تسجيل حالة وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

سجّلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة "كورونا" بالمهدية، اليوم الثلاثاء، 44 إصابة جديدة بالفيروس بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ202 عيّنة.وتوزّعت الإصابات الجديدة بحسب الدوائر الصحية، إلى 21 بالمهدية، و6 بالجم، و5 بسيدي علوان، و4 بكل من شربان وملولش، وإصابتين (02) بقصور الساف، وإصابة واحدة بدائرتي الشابة وهبيرة.وأظهرت النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة، أيضا، تعافي 89 مصابا بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 5680 حالة.وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 7131 إصابة، من بينها 180 حالة وفاة، و1271 حالة نشطة (حاملة للفيروس).سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و19 إصابة و41 حالة شفاء، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 4560 حالة منها 3587 حالة شفاء و157 حالة وفاة، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد زاهر الأحمدي، في تصريح لـ"وات".وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات بـ1854 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ573 حالة، ثم الرقاب بـ 485 حالة، ثم جلمة بـ259 حالة، ثم السبالة بـ253 حالة، ثم بئر الحفي بـ206 حالات، ثم المكناسي 200 حالة، ثم المزونة بـ175 حالة، ثم أولاد حفوز بـ173 حالة، ثم السوق الجديد بـ149 حالة، ثم بن عون بـ 140 حالة، ثم منزل بوزيان بـ 66 حالة، وأخيرا السعيدة بـ27 حالة.ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، بأن الجهة سجلت، وفقا لآخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس "كورونا"، 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء، إلى 183 حالة، منها 182 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط.وأشار الحداد، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا، تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت، يوم أمس الاثنين، على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بمستشفى القصاب بالعاصمة وعدد من المخابر الخاصة، علاوة على نتائج بعض التحاليل السريعة التي تجريها مختلف الدوائر الصحية، ما رفع إجمالي الاصابات إلى 4698 إصابة، منها 4277 حالة تعافي، فيما لا تزال 283 مصنفة نشطة.وأضاف المصدر ذاته، أن عدد الحالات المسجلة خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس، يبلغ 4587 حالة، تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية بـ1153 حالة اصابة مؤكدة، منها 1061 حالة تعافي و63 حالة لا تزال نشطة، مع تسجيل 29 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1036 إصابة، تعافت منها 917 حالة، فيما لا تزال 73 حالة نشطة، مع تسجيل 46 حالة وفاة.اما معتمدية دوز الشمالية فقد سجلت 1015 إصابة، تعافت منها الى حد الان 959 حالة، فيما لا تزال 20 حالة نشطة مع تسجيل 36 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية 463 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 437 حالة تعافي، و8 حالات لا تزال نشطة، مع تسجيل 18 حالة وفاة، وسجلت معتمدية سوق الاحد 735 إصابة، منها 630 حالة تعافي، و59 حالة لا تزال نشطة، و45 حالة وفاة.وفيما يتعلق بمعتمدية الفوار، فقد تم رصد 176 إصابة بها، منها 154 حالة تعافي، و15 حالة لا تزال نشطة، و7 حالات وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق، 9 حالات اصابة تعافت كلها.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، اليوم الثلاثاء، بأنّ مصالح الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير سجلت حسب آخر حصيلة وبائية لفيروس "كورونا"، محيّنة أمس الإثنين، 4 وفيات و75 إصابة جديدة ليتطور المجموع إلى 304 حالات وفاة و13 ألفا و102 حالة إصابة.وبيّن الببة، في تصريح لـ"وات"، أنّ الإصابات الجديدة توزعت حسب المعتمديات إلى 15 بالمكنين، و12 بقصر هلال، و11 بقصيبة المديوني، و8 بصيادة لمطة بوحجر، و6 إصابة بالمنستير، و5 بطبلبة، و5 بالساحلين، و5 بزرمدين، و3 بالبقالطة، وإصابتين بجمال، وإصابة واحدة ببنبلة، ومثلها ببني حسان، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وارتفع مجموع حالات التعافي بالجهة إلى 9739 حالة شفاء منها 264 حالة تعافي جديدة، في حين مازالت 3059 حالة حاملة للفيروس من بينها 60 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي تبلغ حاليا نسبة إشغال أسرة الكورونا به 65 فاصل 2 في المائة.وسجلت الجهة خلال الفترة 15 مارس 2020-1 فيفري 2021 إتمام جملة 60 ألفا و221 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية في الوقت الذي يواصل فيه 9177 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي.وارتفع العدد الجملي لاختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة مارس 2020-1 فيفري 2021 إلى 49 ألفا و921 اختبارا مقابل ألفا و471 اختبارا خلال الفترة مارس 2020-31 جانفي 2021 أي بزيادة 450 اختبار جديد.وأوضح الببة، في هذا الصدد، أنّ التحاليل الجارية تتعلق بالمواطنين الذين يتوجهون إلى الأقسام الاستعجالية، والمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وحالات التقصي، والأشخاص الحاملين لأعراض الإصابة بهذا الفيروس.وقال إنّه "في إطار الإعداد للتنظيم عمليات تلقيح ضدّ فيروس كورونا، تم اختيار 6 مراكز سيكون استغلالها حسب عدد التلاقيح التي ستصل إلى الجهة ومدّة التلقيح، كما تم تعيين الفريق الذي سيقوم بعمليات التلقيح.وأشار إلى أنّ الشبكة المعنية بالتلقيح بصدد التنسيق مع السلط الجهوية والأمنية بالجهة، مؤكدا أنّ التلاقيح ستتوفر بصفة أولية لفائدة الأشخاص الحاملين للأمراض المزمنة والمسنين والذين يتعرضون بصفة كبيرة للعدوى.هذا وقد تم تدعيم مسار "الكوفيد" بالجهة بدعم عدد الأسرة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير وبالمستشفى الجهوي د.امحمد بن صالح بالمكنين، حسب ذات المصدر.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيينها للوضع الوبائي لفيروس "كورونا"، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين و21 إصابة مؤكدة، بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 80 عينة بتاريخ 30 و31 جانفي الماضي، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 153 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة، إلى 4753 إصابة منذ بداية تفشي الوباء.في المقابل، ذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، لـ(وات)، أن عدد حالات التعافي من المرض ارتفعت بدورها إلى حدود 4629 حالة، اي بنسبة تعافي تفوق 97 بالمائة.وأشار في هذا السياق، الى انخفاض عدد الحالات المقيمة بالمستشفيات إلى 20 حالة، منهم 9 حالات في اقسام الانعاش، ملاحظا أنها أضعف حصيلة تسجل في جهة الكاف منذ عدة أسابيع.وأضاف، أن عدد الأشخاص الذين يخضعون حاليا، إلى الحجر الصحي تراجع بدوره بصفة ملحوظة ليبلغ 124 شخصا.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" ليصل العدد الجملي لحالات الوفاة في الولاية 237 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 367 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 86 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها وتتوزع الاصابات الى 23 اصابة بالحامة، و18 اصابة بمارث، و16 اصابة بقابس الجنوبية، و10 اصابات بوذرف، و07 اصابات بقابس الغربية، و06 اصابات بقابس المدينة، و03 اصابات بغنوش، واصابتين (02) بالمطوية، واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 8187 اصابة وأن 7120 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى وجود 1065 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 249 حالة بالحامة، و220 حالة بقابس الجنوبية، و168 حالة بمارث، و154 حالة بقابس المدينة.إرتفع إجمالي الإصابات جراء وباء "كوفيد-19" بالجهة الصحية بالقصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الثلاثاء، إلى 5209 إصابة، وذلك عقب رصد 22 إصابة جديدة إثر ورود نتائج تحاليل 71 عينة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمخابر الخاصة بالجهة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني .وبيّن الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن اجمالي الوفيات بفيروس "كورونا"، إرتفع بدوره الى 219 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لمسنين إثنين يبلغان من العمر 80 سنة.وذكر من جهة أخرى، أن حالات الشفاء بلغت حاليا 4371 حالة شفاء، مؤكدا في المقابل، أنه ورغم أهمية هذا العدد، الا أن الوضع الوبائي لايزال خطيرا بالجهة مما يتطلب التحلي بالمسؤولية وعدم التراخي في تنفيذ مقتضيات البرتوكول الصحي وإحترام قواعد حفظ الصحة للحد من إنتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.وبخصوص نقاط تنفيذ عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" ، التي من المنتظر أن تصل قريبا أولى دفعاته، بيّن الشعباني أنه تم تركيز نقاط تلاقيح في كل دائرة صحية بمختلف معتمديات الولاية، مع تركيز نقطتي تلقيح بالقصرين المدينة وتخصيص فرق طبية خاصة للقيام بهذه التلاقيح، علما وأن أول الدفعات ستخصص لأعوان الصحة.سجّلت ولاية سوسة امس الاثنين، 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الى جانب 56 إصابة جديدة، في حين تم رصد 1277 حالة تعافي جديدة اظهرتها 311 عينة تحليل اول امس الاحد، وذلك وفق التحيين الأخير الذي ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة وارتفع، وفق ذات التحيين إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 484 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 14365 إصابة، منها 11445 حالة تعافي ويقيم بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 165 مصابا بالفيروس من بينهم 45 في حالة إنعاش وذلك الى جانب 21 مريضا من ولايات أخرى.سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة خلال يومي 29 و31 جانفي المنقضي، حالة وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وبلغ عدد الإصابات بولاية جندوبة الى موفى جانفي المنقضي 2310 إصابات بعد رفع 9514 عينة واخضاعها للتحاليل المخبرية، وفق ما ورد في التقرير اليومي المحين للوضع الوبائي بالجهة الصادر صباح اليوم الثلاثاء.كما سجلت ذات المصالح قبل يومين، حالة وفاة بمدينة جندوبة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس "كورونا" المستجد ومنذ بداية الجائحة الى 152 حالة، ويقيم حاليا بأقسام "الكوفيد" بمستشفيات الجهة 17 مصابا و04 اخرين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.