المكتب التنفيذي لحركة النهضة يطالب "بانارة الراي العام رسميا حول حادثة الطرد البريدي المشبوه "

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اكد المكتب التفيذي لحركة النهضة "تضامنه الكامل مع رئيس الجمهورية اثر حادثة الطرد البريدي المشبوه" متمنيا الشفاء العاجل لمديرة الديوان الرئاسي مع "المطالبة بمواصلة التحقيق في الموضوع وانارة الراي العام رسميّا حول جميع تفاصيلها".واعرب في بيان اصدره اليوم الاثنين عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الاحد عن "مساندته لكل المبادرات الاجتماعيّة والسياسيّة الساعية الى تخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي من أجل النهوض بأعباء المرحلة وحماية المصالح العليا للبلاد، ولمّ شمل التونسيين وطمأنتهم حول المستقبل".وندد في ذات البيان "بالاعتداءات المجانيّة ضد أعوان الأمن التي تخلّلت احدى المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة"، منوّها "بالسياسات الأمنية المحترمة للحقوق والحريات" وداعيا الى "تعزيزها في إطار الاحترام الكامل والمتبادل بين المواطنين وأعوان الامن".وعلى صعيد اخر اشار المكتب التنفيذي الى ان التحوير الوزاري الذي كان اعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي 2021 وصادق مجلس نواب الشعب يوم 26 جانفي الماضي على منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن هذا التحوير"يرمي الى مزيد فاعلية العمل الحكومي والرفع من نجاعته في هذه الظروف الاجتماعية والصحّية الاستثنائية والصعبة" مبرزا "أهميّة تعاون كل مؤسسات الدولة على تحقيق ذلك".