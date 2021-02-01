مدنين: حملة تحسيس وتقصي لفائدة المهاجرين المقيمين بالجهة لتعميق الوعي للتوقي من فيروس "كورونا"

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نظمت الادارة الجهوية للصحة بمدنين نهاية الاسبوع الفارط، في إطار التوقي من فيروس "كورونا"، حملة لفائدة المهاجرين المقيمين بالجهة، تضمنت جانبا تحسيسيا وحملة تقصي حول الفيروس، وذلك بالشراكة مع المجلس التونسي للاجئين، وفق ما ذكرته، اليوم الاثنين، رئيس, مصلحة الاعلام والبرامج بالادارة الجهوية للصحة ، الدكتورة لمياء الزمالي.وتندرج هذه الحملة، وفق الدكتورة الزمالي، في اطار البرنامج التحسيسي الميداني للادارة الجهوية للصحة، من اجل تعميق الوعي بضرورة احترام كل شروط الوقاية من فيروس "كورونا" وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتعقيمها، وجعل مثل هذه الممارسات ضمن التقاليد التي لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على سلامة الصحة وتجنب العدوى بالفيروس.وأشارت، الى عمل الادارة الجهوية للصحة، في هذا السياق، على مساندة وتشجيع مختلف المبادرات التحسيسية في الغرض، على غرار مشاركتها الفاعلة في انجاح برنامج "عزيمة" بالجهة، عبر عمل متواصل شمل كل المعتمديات من تحسيس وتقصي.وجاءت الحملة، والتي استهدفت 89 من المهاجرين المقيمين بأحد مبيتات مدينة مدنين، لمتابعة مدى احترامهم البرتوكول الصحي ووعيهم بشروط التوقي من فيروس "كورونا"، وتشخيص الوضع الوبائي في صفوف هذه الفئة، ليتم في هذا المجال، القيام بعملية تقصي حول فيروس "كورونا" شملت 25 مهاجرا ممن يشتبه في حملهم لبعض الاعراض ، كشفت عن 4 حالات إيجابية تم نقل أصحابها الى مركز العزل الاجباري بجربة لمتابعتهم عن كثب.