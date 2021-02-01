الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 1 فيفري 2021

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مدنين: حالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الوفيات لعدة أيام

المنستير: تسجيل 6 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الأخيرين

سجّلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا"، بعد أن شهدت خلال الفترة الفارطة ارتفاعا في نسبة الوفيات في اليوم وصل أقصاها الى 10 وفيات، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 260 حالة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وسجّلت الجهة، كذلك، 58 إصابة محلية جديدة، ارتفع على إثرها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الجائحة الى 7042 إصابات.وقد توزعت الإصابات الجديدة، إلى 16 اصابة بجرجيس، و15 بحومة السوق، و12 في اجيم، و5 اصابات في كل من ميدون وبن قردان، و3 اصابات بمدنين الشمالية، واصابتين اثنتين ببني خداش، دون ان تسجل اصابات جديدة في كل من معتمديتي مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف.في المقابل، سجلت ولاية مدنين 116 حالة شفاء جديدة يوم أمس الأحد، تركز أغلبها بجزيرة جربة بعدد 62 حالة شفاء، منها 32 بجربة حومة السوق، و23 بجربة ميدون، و7 بجربة اجيم، فيما توزعت بقية حالات الشفاء على معتمدية مدنين الجنوبية بـ15 حالة، وبن قردان بـ14 حالة، وجرجيس بـ13 حالةـ ومدنين الشمالية بـ11 حالة، وسيدي مخلوف بحالة شفاء واحدة.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات) بتسجيل الإدارة الجهوية للصحة خلال اليومين المنصرمين، 06 وفيات جديدة، و136 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليصبح العدد الجملي 300 حالة وفاة و13 ألفا و27 إصابة.وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 29 إصابة بالمنستير، و19 إصابة بالمكنين، و14 إصابات بطبلبة، و12 إصابات بقصر هلال، و11 إصابة بالساحلين، و9 إصابات بقصيبة المديوني، و9 إصابات بالبقالطة، و8 إصابات بجمال، و8 إصابات بالوردانين، و4 إصابات ببنبلة، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بزرمدين، و7 إصابات غير محدد مكانها.وبيّن الببة أنّ الجهة شهدت كذلك تعافي 425 حالة جديدة من الفيروس، ليرتفع مجموع حالات التعافي منذ مارس وإلى غاية يوم امس 9475 حالة شفاء، واستكمال 59 ألفا و876 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.ويواصل مجموع 9 آلاف و756 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، وتوجد 3252 حالة مازالت حاملة للفيروس من بينها 77 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، حيث تبلغت نسبة الاشغال لأسرة "الكوفيد" به 83 فاصل 7 في المائة .يشار الى ان مجموع اختبارات تقصي فيروس "كورونا" المستجد بلغ خلال الفترة من مارس المنقضى الى 31 من الشهر الفارط 49 ألفا و471 اختبارا منها 446 اختبارا جديدا.