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المهدية: وفاة أول رضيع بالجهة بالكورونا و تسجيل 3 وفيات أخرى و 13 إصابة

Publié le Dimanche 31 Janvier 2021 - 15:51 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأحد، وفاة أول رضيع بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، ويبلغ من العمر 33 يوما، فارق الحياة بإحدى المصحات الخاصة التي نقل إليها بعد أسبوعين من إصابته.

ورصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة الجائحة بالجهة، أيضا، 3 وفيات لمصابين بالفيروس التاجي من بينهم مواطنان من معتمدية المهدية عن عمر ناهز على التوالي 81 و79 سنة، ومواطنة أصيلة الشابة تبلغ من العمر 77 سنة.
وأظهرت نتائج التحاليل الطبية لـ33 عينة، صدرت اليوم، 13 إصابة جديدة توزعت إلى 10 بالجم و3 بالدائرة الصحية بالمهدية.


وارتفع إجمالي الإصابات، منذ بداية ظهور الوباء، إلى 6988 من بينها 177 حالة وفاة و5453 حالة شفاء إلى جانب 1358 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

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