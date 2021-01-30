   Abdelwahab - كروان حيران  

سفارة فرنسا: بداية من غد الأحد ... التونسيون ممنوعون من دخول فرنسا إلا لأسباب "ملحة" بسبب "كورونا"

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 18:19 قراءة: 0 د, 54 ث
وات - أعلنت السفارة الفرنسية بتونس، اليوم السبت، أن التونسيين ممنوعون من دخول التراب الفرنسي، اعتبارا من غد الأحد، إلا "لدواع ملحة"، وذلك في نطاق إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".

وذكرت السفارة، في بلاغ لها، "أن السلطات الفرنسية أعلنت أنها ستمنع، اعتبارا من يوم غد الأحد 31 جانفي 2021، الدخول والخروج من فرنسا من أو إلى أية وجهة خارج الفضاء الأوروبي، بما في ذلك تونس، إلا لدواع ملحة".


وأوضح البلاغ أن المسافرين الذين يقيمون ويعملون بفرنسا، ولديهم تذاكر عودة، مدعوون للاتصال بشركات الطيران المعنية لتنظيم عودتهم إلى فرنسا.

ودعت السفارة الفرنسيين المقيمين في تونس، الذين يرغبون في التوجه إلى فرنسا إلى تأجيل رحلاتهم.

كما دعت المارين منهم عبر فرنسا أو أي بلد آخر إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة للعودة إلى تونس.

وذكرت أنها ستنشر مزيدا من المعلومات، ولاسيما المتعلقة منها بالدواعي الملحة التي وضعتها السلطات الفرنسية، والتي لم تنشر بعد.
يشار إلى أن دخول الأراضي الفرنسية يخضع منذ يوم 18 جانفي 2021 للإجراءات التالية : - اختبار (PCR) سلبي - العزل لمدة 7 أيام عند الوصول إلى فرنسا - الخضوع لاختبار (PCR) ثان بعد السبعة أيام أيمن


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