المهاجم محمد علي بن حمودة يعود الى مستقبل سليمان

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اعلن مستقبل سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن عودة هدافه السابق محمد علي بن حمودة الى صفوفه بعد عام واحد من انتقاله الى الترجي الرياضي.وانتقل محمد علي بن حمودة في جانفي 2020 الى الترجي الرياضي بموجب عقد لمدة اربع سنوات ونصف غير انه لم يتمكن من فرض نفسه في التشكيلة الاساسية للمدرب معين الشعباني.وكان مستقبل سليمان تعاقد ايضا خلال فترة الانقالات الحالية مع الهادي خلفة قادما من الاتحاد المنستيري.ويحتل مستقبل سليمان المركز الخامس في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموع 17 نقطة من 10 مباريات وسيستضيف يوم الاحد لحساب الجولة الحادية عشرة النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط لكن من 8 مقابلات.