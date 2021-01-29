الرابطة2- باراج - لجنة الاستئناف تؤكد قرار لجنة المسابقات بفوز مستقبل القصرين على مستقبل المرسى

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افاد مستقبل المرسى ان لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم قررت القبول شكلا لدعوى الاستئناف التي تقدم بها مستقبل المرسى ورفضها في الأصل في ما يتعلق بقرار لجنة المسابقات وتاكيد قرارها في ما يتعلق بالاثارة التي تقدم بها مستقبل المرسى حول مشاركة لاعبين من مستقبل القصرين خلال مباراة الفريقين في دورة الباراج.وبالتالي تم اقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز مستقبل القصرين الذي ضمن بقاءه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.وكان مستقبل المرسى تقدم بمطلب إستئناف قرار لجنة المسابقات يوم 20 جانفي 2021 وقد انعقدت جلسة الإستئناف يوم 26 جانفي 2021 ليتم اليوم الجمعة اعلام مستقبل المرسى بالقرار .وقبل ذلك كان فريق مستقبل المرسى تقدم يوم 7 جانفي 202 بإثارة حول مشاركة لاعبين من مستقبل القصرين في مباراة الباراج بين مستقبل المرسى و مستقبل القصرين لتقرر لجنة المسابقات المنعقدة يوم 11 جانفي قبول الإثارة شكلاً ورفضها اصلا ( اقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان).ويتبارى مستقبل القصرين يوم الاحد في سيدي بوزيد مع اولمبيك سيدي بوزيد في اطار الجولة الاولى من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الثانية).