مدنين/كورونا: مؤسسة خيرية تستكمل تركيب أنظمة متكاملة ومتطورة للتنفس بالمستشفى الجهوي بجرجيس والجامعي بمدنين

وات -

أنهت اليوم إحى المؤسسات الخيرية عملية تركيب أنظمة التنفس والإنعاش المتطورة والمتكاملة بالمستشفى الجهوي بجرجيس والمستشفى الجامعي بمدنين، بعد أن استكملت اقتناء بقية التجهيزات التي انطلقت في إمداد هاتين المؤسستين بها، والمتمثلة في وحدتين لأجهزة التنفس ومضخة حقن ومضخة تنفس وجهاز مراقبة وتخطيط القلب والأوعية والضغط ومستلزمات الحقن الوريدي، وهي تجهيزات ضرورية لمعالجة مرضى فيروس كورونا، من شأنها دعم إمكانيات أقسام كوفيد والإانعاش، وتحسين الخدمات المقدمة للمصابين.وتهدف هذه المساعدات الى معاضدة جهود مجابهة فيروس كورونا وتعزيز امكانيات القطاع الصحي العمومي في الإحاطة بمرضى كوفيد وتطوير المنظومة الصحية، وذلك في اطار مبادرات متنوعة لهذه المؤسسة الخيرية شملت خمسة مستشفيات بولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي، من خلال منحها أجهزة تنفس ومستلزمات الحقن الوريدي وأجهزة مراقبة وتخطيط القلب والأوعية والضغط، ونظام للموجات فوق الصوتية المرتكز على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادرات إنسانية أخرى لفائدة قطاع التعليم، وفق رئيس المؤسسة، عز الدين ونيس.وقد تطلب اقتناء أجهزة التنفس من ألمانيا وقتا ومجهودات من هذه المؤسسة الخيرية بسبب الظرف الراهن وما فرضه من تزايد الطلبات على هذه الأجهزة على مستوى السوق العالمية.واستأنست هذه المؤسسة،وهي "مؤسسة بوشماوي الخيرية"،في ضبط مستلزمات وحاجيات القطاع الصحي بآراء المختصين من أهل القطاع، لتكون متماشية والحاجيات العاجلة للقطاع الصحي.