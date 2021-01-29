وزير التجهيز يعاين تقدم أشغال تدعيم وتقوية الطريق السيارة مساكن/ صفاقس

وات -

أفاد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، ان اشغال القسط الأول لصيانة الطريق السيارة في جزئها الرابط بين سوسة وصفاقس (من النقطة الكيلومترية 144 الى النقطة الكيلومترية 190) تشمل توسعة وتحسين ثلاثة أصناف محولات للطريق السيارة .واوضح الدوخ، لدى معاينته تقدم أشغال تدعيم وتقوية 46 كلم من الطريق السيارة مساكن / صفاقس واستغلال محولات القلعة الكبرى والقلعة الصغرى والكنائس المدرجة في اطار صيانة وتعهد كامل شبكة الطرقات السيارة، ان الاشغال تتعلق بتوسعة محول القلعة الكبرى في النقطة الكيلومترية 120 ومحول القلعة الصغرى في النقطة الكيلومترية 125 ومحول الكنايس في النقطة الكيلومترية 140 وأضاف، الوزير في تصريح لـ(وات)، ان الاشغال التي انطلقت في ديسمبر المنقضي بكلفة تناهز 33 مليون دينار تشمل كذلك تقوية جميع الأجزاء المهترئة وإعادة كامل طبقة السير على طول 46 كلم بالخرسانة الاسفلتية الى جانب اصلاح مختلف مكونات السلامة المرورية من زلاقات الأمان والعلامات العمودية واكد الحرص على الالتزام بالاجال التعاقدية لنهاية الاشغال المعلنة بعد 18 شهر داعيا بالمناسبة مستعملي الطريق السيارة الى مزيد اليقظة والانتباه والالتزام بقواعد السلامة المرورية طيلة مدة الاشغال .