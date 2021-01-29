كوفيد-19: كل مسافر عمره 5 سنوات واكثر، متجه نحو كندا، مطالب بالاستظهار بنتيجة تحليل سلبية

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أعلنت الخطوط التونسية، الجمعة، ان كل مسافر عمره خمس سنوات او اكثر متجه نحو كندا مطالب بالاستظهار بنتيجة تحليل مخبري سلبية لكوفيد-19، على أن لا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار 72 ساعة عند الوصول.ويأتي هذا الإجراء الجديد على اثر القرارات الصادرة عن الحكومة الكندية، وفق بلاغ صادر عن الخطوط التونسية.ويمكن للمسافرين ان يكون تحليلهم ايجابيا على ان يكون تاريخ إجرائه قبل 14 يوم على الأقل عند الوصول وعلى أقصى تقدير 90 يوما قبل تاريخ الرحلة الى كندا.كما يسمح بالسفر للمسافرين الذين كانت نتائج تحاليلهم ايجابية وتعافوا من المرض، الا أن تحاليلهم لا تزال ايجابية وأضاف المصدر ذاته انه يتعين على كل مسافر، ما عدا بعض الاستثناءات، الالتزام باجراء الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما بمجرد وصوله الى كندا مع وجوب توضيح كيفية الالتزام بالحجر اثناء فترة التواجد بها.وشددت الشركة على منع كل مسافر لا يستظهر بهده التحاليل مهما كان الهدف من الرحلة مؤكدة ان عدم احترام الاجراءات والتوجيهات للدخول الى كندا يعتبر انتهاكا لقانون الحجر الصحي ويمكن ان ينجر عنه الحكم بالسجن لمدة تصل الى ستة اشهر وخطايا مالية او العقوبتان معا.ويمكن للراغبين في مزيد التفاصيل حول اجراءات السفر الى كندا زيارة صفحة الخطوط التونسية على شبكة "فايسبوك".