بطولة الرابطة الأولى - دربي " غير متوازن" .. ورباعي الملاحقة يراهن على الانفراد بالمركز الثاني

وات -

يسعى الترجي الرياضي التونسي صاحب الصدارة الى مواصلة سلسلة انتصارته عندما يلاقي يوم الاحد النادي الافريقي في اطار "دربي " الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وتاتي المباراة بين الترجي والافريقي في ظروف مختلفة كليا عن سياقات سابقة لل"دربي" حيث يعرف النادي الافريقي بمجموعة من الشبان فترة صعبة ترجمتها المرتبة المخيبة للفريق في البطولة الى حد الان ( المركز 13 قبل الاخير) خلافا للترجي الرياضي المتصدر والذي يعرف فترة انتعاشة لافتة .ويراهن الترجي على ثراء رصيده البشري بعد ان عزز مؤخرا صفوفه باللاعب العائد أنيس البدري.ويبحث عن تحقيق فوز جديد وتعزيز موقعه في الصدارة .وفي المقابل يأمل النادي الافريقي الذي يتخبط في أزمة حادة والقابع في المركز قبل الأخير الى الخروج بنتيجة ايجابية وانهاء الدربي بكسب ثمين خاصة من الناحية المعنوية .ويعود آخر فوز للنادي الافريقي الى الجولة الثانية عندما هزم شبيبة القيروان .وبين الترجي المتصدر ب22 نقطة وجاره ومنافسه التقليدي الافريقي الذي توقف عداد النقاط لديه عند 7 نقاط تبدو المراهنة غير متوازنة لكن لل"دربي" احكامه.ومن جهة اخرى ستكون الجولة الحادية عشرة من البطولة محطة لفك الارتباط جزئيا او كليا في المركز الثاني بين اربعة فرق وهي النجم الساحلي والنادي الصفاقسي ومستقبل سليمان واتحاد بنقردان التي جمعت في رصيده 17 نقطة وهي على بعد 5 نقاط من الترجي المتصدر( 22 نقطة).وسيعمل النادي الرياضي الصفاقسي الذي يتحول الى ملاقاة مستقبل سليمان على تحقيق فوز جديد وتشديد الملاحقة على متصدر الترتيب الترجي الرياضي التونسي والحفاظ على نفس المسافة عنه، رغم صعوبة المهمة امام فريق مضيف يحفزه كذلك الرهان ذاته.وتاتي المباراة في ظرفية انتعاشة يعيشها المضيف مستقبل سليمان ترجمتها الانتصارات التي احرزها في الجولات الثلاث الماضية بما جعله رقما صعبا في مشوار البطولة واصبح يتقسام المركز الثاني مع فرق عريقة في البطولة .ومن جهته يراهن النجم الساحلي احد رباعي المركز الثاني على عدم التفريط في نتيجة مقابلته في حمام سوسة مع الملعب التونسي ليبقي في نفس المركز خاصة ان اي عثرة قد تبعده عن كوكبة الملاحقة .ويعمل النجم العائد بفوز ثمين 3-1 من القيروان في الجولة الماضية على اضافة فوز جديد تحت اشراف مدربه لسعد الدريدي.وفي بنقردان يستضيف الاتحاد الرياضي ببن قردان صاحب المركز العاشر الأولمبي الباجي ب10 نقاط.وسينزل ابناء المدرب حسان القابسي بكامل ثقلهم على ميدانهم من أجل تحقيق انتصارخامس في هذا الموسم، يجعلهم يواصلون سلسلة نتائجهم الايجابية ويحافظوا على مركز متقدم في البطولة .وسيكون الاولمبي الباجي الذي تعاقد مع المدرب خالد ين يحي امام مهمة صعبة في بنقران لتدراك الهزيمة الثقيلة على ميدانه امام الترجي التونسي 1-4 في الجولة الماضية .وبدوره يستقبل نجم المتلوي مستقبل الرجيش في مقابلة سيسودها التنافس الشديد نظرا لتقارب مستوى الفريقين، حيث يحتل الفريق المضيف المركز السابع برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة وحيدة على ضيفه مستقبل الرجيش الذي يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة.أما المقابلتين الاخريين ضمن الجولة العشارة فيبدو الرهان متوازنا فيهما ، مع أسبقية معنوية للفريقين المضيفين .ويبحث الاتحاد المنستيري الذي يستضيف اتحاد تطاوين عن تاكيد استفاقته فيما يسعى النادي البنزرتي الذي يستضيف فريق شبيبة القيروان القابع في اسفل الترتيب الى استغلال الموقف للخروج بنتيجة ايجابية .ويذكر ان جميع المقابلات ستجري دون حضور الجمهور وفيما يلي كامل برناج مقابلات الجولة الحادية عشر:في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - اتحاد تطاوينفي ملعب أحمد البصيري ببنزرت - س 14 النادي البنزرتي - شبيبة القيروانفي ملعب سليمان - س 14 مستقبل سليمان - النادي الصفاقسيفي ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة -س 14 النجم الساحلي - الملعب التونسيفي ملعب المتلوي نجم المتلوي - مستقبل الرجيشفي ملعب بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - الأولمبي الباجيفي ملعب حمادي العقربي برادس -س 16 الترجي الرياضي التونسي - النادي الافريقي