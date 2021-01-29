   Farid Atrach - عيش أنت  

جبل الجلود زوجان يمتهنا السطو والنهب

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 12:36 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمروج 2 التابع لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود أول أمس من القبض على زوج يبلغ من العمر 41 سنة من أجل تورطه في سلسلة من السرقات وعمليات السطو والنهب من داخل محلات تجارية مختلفة بمساعدة زوجته وصديقتها ..

و بالتحري معه اعترف بما نُسب إليه وذلك بمشاركة زوجته وصديقة لهما تم إدراجهما بالتفتيش، كما تم حجز لديه وثائق شخصية لا تخصه يستغلها قصد التضليل .


كما تبين انه محل 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل تورطه في قضايا "السرقة" و"استهلاك المخدرات" و"حمل سلاح أبيض".

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وإدراج زوجته وصديقتها بالتفتيش

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