الرابطة 2- مرحلة ثانية بمجموعتين رباعيتين تؤهل اول كل مجموعة الى المحترفة الاولى

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تنطلق نهاية الاسبوع الجاري بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في شكل جديد حيث تقام المسابقة في مرحلتها الاولى بمشاركة 24 فريقا ضمن اربع مجموعات تضم كل واحدة ستة فرق ستتبارى ضمن بطولة ذهابا وايابا.وقد عرضت الجامعة التونسية لكرة القدم للاستشارة على اندية الرابطة الثانية مقترحين فيما يتعلق بنظام تحديد الفرق الصاعدة والنازلة في نهاية المرحلة الثانية للبطولة وذلك لاختيار احد المقترحين لاعتماده .واعلمت الجامعة امس فرق الرابطة المحترفة الثانية بنظام البطولة الذي تم اعتماده وقد تم الاختيار على المقترح الاول الذي يقضي بان تجري البطولة في مرحلة اولى ضمن اربع مجموعات تضم كل واحدة 6 فرق ويتاهل للدور الثاني ( المرحلة الثانية) الفريقان الاول والثاني من كل مجموعة بما يؤهل 8 فرق في الجملة للمرحلة الثانية .وتتبارى الفرق المتاهلة الى المرحلة الثانية ضمن مجموعتين (2) باربع فرق كل واحدة من اجل تحديد الفريقين الصاعدين .ويتاهل الفريق الاول المتصدر من كل من مجموعة الى الرابطة المحترفة الاولى .وينزل صاحب المركز السادس من كل مجموعة في نهاية المرحلة الاولى مباشرة الى الرابطة الوطنية للهواة ( المستوى الاول).