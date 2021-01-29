مستقبل الرجيش يتعاقد مع المهاجم جاسم الحمدوني

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اعلن المستقبل الرياضي برجيش عن تعاقده مع المهاجم جاسم الحمدوني في شكل إعارة قادما من النادي الرياضي الصفاقسي و يذكر ان الحمدوني تكون في النادي الرياضي البنزرتي.وحقق المستقبل الرياضي برجيش فوزا ثمينا في الجولة الماضية على حساب النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدف لصفر بما جعله يحتل المرتبة السادسة برصيد 15 نقطة .وحقق اربعة انتصارات وتعادل وانهزم ثلاث مرات.وفي اول ظهور له في تاريخه في بطولة ار ابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يسعى فريق الرجيش الى ضمان بقائه مبكرا في البطولة.