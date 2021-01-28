نحو اتلاف البطاريات التي وجدت ملقاة بشاطى رادس، وفق الطرق الصحية

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قال الكاتب العام لبلدية رادس فتحي الماجري ان البلدية تسعى بالتنسيق مع وكالة حماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الى اتلاف البطاريات التي وجدت مؤخرا ملقاة بشاطى رادس، وذلك بطريقة صحية تراعي المحافظة على البيئة .واوضح الماجري اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء ان اتلاف البطاريات يخصع لعملية دقيقة تؤمنها الجهات المختصة، مذكرا بتولي البلدية تجميع هذه البطاريات في حاوية بلاستيكية بحجم لا يتجاوز 2 متر مكعب.وبين ان الابحاث الاولية لم تتوصل الى معرفة المؤسسة او الجهة التي عمدت الى القاء هذه البطاريات لافتا الى ان الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تتولى الرقابة وكتابة المحاضر وتتبع المخالفين اعدت تقريرا مفصلا في الغرض .وكانت الشرطة البيئية التابعة لبلدية رادس عثرت يوم الاحد المنقضي على نفايات بطاريات منتهية الصلوحية ملقاة بشاطئ المكان فاعدت تقريبا في الغرض تولت على اثره مصالح البلدية احاطة النفايات بجسر ترابي أولى، وتقديم تقرير للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي قامت بدورها ببداية التحقيق الأمني من طرف مراقبين خبراء في المجال.