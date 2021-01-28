اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تم ادخال تعديل على موعد مباراة الترجي الرياضي التونسي و النادي الافريقي لحساب الجولة الحادية عشرة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حيث ستقام المقابلة يوم الاحد 31 جانفي الجاري (س16 ) بملعب رادس بدلا من يوم السبت .
الرابطة الاولى - الجولة 11 - الترجي الرياضي و النادي الافريقي يوم الاحد برادس
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