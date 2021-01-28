الرابطة الاولى - الجولة 11 - الترجي الرياضي و النادي الافريقي يوم الاحد برادس

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تم ادخال تعديل على موعد مباراة الترجي الرياضي التونسي و النادي الافريقي لحساب الجولة الحادية عشرة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حيث ستقام المقابلة يوم الاحد 31 جانفي الجاري (س16 ) بملعب رادس بدلا من يوم السبت .





