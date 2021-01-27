الشروع في استغلال الجناح الجديد بالمستشفى الميداني بالمنزه بعد الترفيع بطلقة استيعابه ب26 سرير إنعاش

وات - دخل الجناح الجديد بالمستشفى الميداني بالمنزه أمس حيز الا?ستغلال بعد الترفيع في طاقة استيعابه بـ26 سرير ا?نعاش جديد، وذلك في ا?طار الرفع في قدراته على الا?حاطة والتكفل بمرضى كوفيد-19، وفق ما نشرته اليوم الأربعاء وزارة الصحة على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
وباشر المستشفى الميداني بالمنزه نشاطه بإيواء مرضى فيروس كورونا منذ شهر سبتمبر الماضي بذاقة استيعاب تضم 86 سرير مجهزة بآلات تنفس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وباشر المستشفى الميداني بالمنزه نشاطه بإيواء مرضى فيروس كورونا منذ شهر سبتمبر الماضي بذاقة استيعاب تضم 86 سرير مجهزة بآلات تنفس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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