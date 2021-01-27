   Warda - اقلك حاجة  

الشروع في استغلال الجناح الجديد بالمستشفى الميداني بالمنزه بعد الترفيع بطلقة استيعابه ب26 سرير إنعاش

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 20:24 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - دخل الجناح الجديد بالمستشفى الميداني بالمنزه أمس حيز الا?ستغلال بعد الترفيع في طاقة استيعابه بـ26 سرير ا?نعاش جديد، وذلك في ا?طار الرفع في قدراته على الا?حاطة والتكفل بمرضى كوفيد-19، وفق ما نشرته اليوم الأربعاء وزارة الصحة على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
وباشر المستشفى الميداني بالمنزه نشاطه بإيواء مرضى فيروس كورونا منذ شهر سبتمبر الماضي بذاقة استيعاب تضم 86 سرير مجهزة بآلات تنفس.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219479



En continu

Toutes les news

الأربعاء 27 جانفي 2021 | 14 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:41 15:18 12:39 07:25 05:56
15°
 15° % 82 :الرطــوبة
تونــس
4.63 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-919°-1323°-1323°-1216°-12
  • Avoirs en devises
    22794,2

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,28330 DT        1$ =2,70553 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   840,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة