الشروع في استغلال الجناح الجديد بالمستشفى الميداني بالمنزه بعد الترفيع بطلقة استيعابه ب26 سرير إنعاش

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دخل الجناح الجديد بالمستشفى الميداني بالمنزه أمس حيز الا?ستغلال بعد الترفيع في طاقة استيعابه بـ26 سرير ا?نعاش جديد، وذلك في ا?طار الرفع في قدراته على الا?حاطة والتكفل بمرضى كوفيد-19، وفق ما نشرته اليوم الأربعاء وزارة الصحة على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".وباشر المستشفى الميداني بالمنزه نشاطه بإيواء مرضى فيروس كورونا منذ شهر سبتمبر الماضي بذاقة استيعاب تضم 86 سرير مجهزة بآلات تنفس.