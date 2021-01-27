الاتحاد المنستيري يعمق جراح النادي الافريقي ويهزمه في المنزه 3 مقابل 1

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اكد الاتحاد المنسيتري استفاقته في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عندما هزم مضيفه النادي الافريقي اليوم في ملعب المنزه بنتيجة 3-1 في اطار الدفعة الثانية لمقابلات الجولة العاشرة.ورفع الاتحاد رصيده من النقاط الى 11 نقطة في المركز التاسع من 9 مقابلات وخرج من دائرة المراكز الاخيرة وعمق بفوزه اليوم جراح النادي الافريقي الذي يعرف انطلاقة سيئة في البطولة حيث انه لم يجمع سوى 7 نقاط من 10مقابلات .وبدا فريق باب الجديد العريق الذي يحتفل بمئاويته هذا العام ضحية المشاكل الادارية والفنية التي يعيشها في غياب الموارد المالية ما جعله محروما من الانتدابات معولا على تشكيلة معززة في اغلبها بالشبان.وسجل لفريق الاتحاد الذي يدربه لسعد جردة الشابي كل من حكيم تقا د58 ومعتصم صبو د63 وعلي العمري د85 في حين اكتفى النادي الافريقي بهدف وحيد من اقدام مهاجمه ياسين الشماخي د79 وفي القيروان حقق النجم الساحلي فوزه الخامس في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد لسعد الدريدي بعد تغلبه على مضيفه شبيبة القيروان 3-1 .ولئن بادر صاحب الارض بالتسجيل بواسطة احمد العامري في الدقيقة السادسة فان النجم الساحلي توفق في قلب المعطيات لفائدته بفضل اهداف كل من الايفواري سليمان كوليبالي في الدقيقتين 31 من ركلة جزاء و62 وايمن الصفاقسي 52.ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى 17 نقطة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند نقطة واحدة في اسفل الترتيب بعد ان مني اليوم بهزيمته السابعة على التوالي والثامنة من 9 مقابلات.كما نجح مستقبل سليمان في العودة بنقاط الفوز من خارج القواعد بعد ما تغلب على اتحاد تطاوين بهدف لصفر سجله حمزة الصيد في الدقيقة 18 ليرفع فريق الوطن القبلي رصيده الى 17 نقطة في المركز الثاني رفقة كل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي واتحاد بن قردان.وفي المقابل تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.وفاز مستقبل الرجيش على ضيفه النادي البنزرتي بفضل هدف نضال بن سالم في الدقيقة 12 ليواصل الوافد الجديد مسيرته المحترمة في الرابطة الاولى بعد رفع رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس.وانتهت مباراة الملعب التونسي واتحاد بن قردان بالتعادل السلبي ليعزز كل فريق منهما رصيده بنقطة في الترتيب العام علما وان محمد بن طرشة كان اهدر ضربة جزاء لفائدة بن قردان في الدقيقة الثامنة.وكانت الجولة العاشرة افتتحت امس بفوز الترجي الرياضي المتصدر على الاولمبي الباجي في باجة 4-1 وتفوق النادي الصفاقسي على نجم المتلوي 2-1.في باردو الملعب التونسي 0 اتحاد بن قردان 0في تطاوين اتحاد تطاوين 0 مستقبل سليمان 1 حمزة الصيد دق 18في القيروان شبيبة القيروان 1 أحمد العامري دق 6 النجم الساحلي 3 سليمان كوليبالي دق 31 "ض.ج" و دق 62 - أيمن الصفاقسي دق 52في المهدية مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم دق 12 النادي البنزرتي 0في المنزه النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي د79 الاتحاد المنستيري 3 حكيم تقا د58 ومعتصم صبو د63 وعلي العمري د85في باجة الأولمبي الباجي 1/ جاك بيسون د36 - الترجي الرياضي التونسي 4 عبد الرؤوف بن غيث د10 وطه ياسين الخنيسي 49 و64 وانيس البدري د91في صفاقس النادي الرياضي الصفاقسي 2 محمد علي منصر د18 وفراس شواط د81 - نجم المتلوي 1 محمد جمعة خليج د29