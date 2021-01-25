مجموعة نداء ال150 تطالب رئيس الجمهورية بالدعوة إلى حوار وطني عاجل وجدّي "للتوافق حول الحلول الكفيلة بإخراج تونس من الأزمة الراهنة، بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة"

وات -

دعا مثقفون ونشطاء سياسيون، في بيان لهم، الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى "التمسك بمبادرته الوطنية والمسؤولة، خصوصا بعد أن حظيت بموافقة رئيس الجمهورية وجل الأطراف السياسية وأعطتها الأحداث الأخيرة صبغة استعجالية".كما توجّهوا في بيان صادر اليوم الإثنين، بنداء ملحّ إلى رئيس الجمهورية، "لاتخاذ القرار الذي تمليه المصلحة العليا للوطن والذي تتطلبه أوضاع البلاد والمبادرة، قبل فوات الأوان، وذلك بدعوة الأطراف المعنية إلى حوار وطني عاجل وجدّي للتوافق حول الحلول الكفيلة بإخراج تونس من الأزمة والالتزام بتطبيقها، بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة".هذه المجموعة التي سبق أن أطلقت "نداء ال 150 من أجل حوار وطني لإنقاذ البلاد من خطر الفوضى والانهيار"، جدّدت استعدادها الكامل لبذل كل المجهودات "لمعاضدة هذا الحوار والمساهمة في إنجاحه، من أجل تونس ومستقبل تونس وشباب تونس".وقالت إن الأحداث الجارية تبين بكل جلاء أنّ الحوار الوطني، الذي طرحه رسميا الاتحاد العام التونسي للشغل وساندته عديد المنظمات الاجتماعية والسياسة وخصوصا منها مجموعة نداء ال 150، "يمثّل المخرج الوحيد من المأزق الذي وصلت إليه البلاد".وقد أهاب البيان بجميع المواطنات والمواطنين وكافة القوى والأحزاب الوطنية، باختلاف توجهاتها وبشباب تونس، أن "يغلّبوا المصلحة الوطنية، بإعلاء صوت الحكمة والتعقل في معالجة مشاكل تونس وتفادي كل ما من شأنه أن يدمّر قدراتها ويرتهن مستقبلها ويقضي على إمكانيات إصلاح الأوضاع الفاسدة".وجاء أيضا في هذا البيان أن الذكرى العاشرة للثورة التونسية، اتسمت "لا فقط بتناسي السلط الرسمية لها وإغفال كل احتفاء بها، بل وبالخصوص ببروز لافت للنظر لعدة ظواهر وتعقيدات، من أهمها التحوير الوزاري المعروض على مصادقة مجلس نواب الشعب وما يثيره من جدل وتجاذبات وكذلك التحركات الليلية وما أدت إليه من مواجهات مع قوات الأمن، امتزجت فيها احتجاجات الشباب المشروعة على عدم الاستجابة للمطالب التي قامت من أجلها الثورة ضد النظام السابق، بعمليات عنف مرفوضة من نهب وسرقة واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة جابهتها قوات الأمن أحيانا بعنف مفرط وايقافات بالجملة".واعتبرت مجموعة نداء ال 150، أن "التوظيفات السياسوية للأحداث الأخيرة، أدّت إلى تصاعد خطير للمناكفات والمزايدات وتسجيل النقاط بين مختلف القوى السياسية، وحتى مؤسسات الدولة، وتبادل الاتهامات بينها، حول أسباب هذه الأحداث ومسؤولية كل طرف في ظهورها وعودتها الموسمية".وأضافت أن كل هذه الخصومات والمناورات، "تدور في أوضاع صحية كارثية، إذ عجزت السلط عن التحكم في الجائحة ولم تجد قراراتها الصدى الكافي لدى المواطنين الذين أصبحوا يعيشون بين شبح الموت وخطر الجوع والعطالة وخصوصا بالنسبة إلى الفئات الفقيرة والشباب.يُذكر أن هذا البيان جاء تحت عنوان "نداء ... قبل فوات الأوان .. الحوار الوطني لا يزال في مقدمة الأولويات الوطنية" وهو صادر عن مجموعة من المثقفين والنشطاء السياسيين الذين أكدوا فيه بالخصوص "إننا نشهد تصاعدا مستمرا في درجة الاحتقان أصبحت تهدد بالانفجار وبالذهاب بالبلاد نحو المجهول".ومن بين الشخصيات المنتمية لهذه المجموعة: هشام سكيك وبلقيس المشري العلاقي وسليم بن عرفة وحبيب القزدغلي إلى جانب كل من سناء بن عاشور وبشرى بلحاج حميدة وفرحات الحرشاني وليلي الحمروني الشعبوني ومختار الطريفي ورجاء بن سلامة وآمال القرامي وعفيف الشلبي وكمال العبيدي وعدد آخر من المثقفين والناشطين السياسيين.