وزارة الصحة: برمجة انفاق اكثر من 177 مليون دينار من موارد صندوق 18-18

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برمجت وزارة الصحة انفاق نحو 177,038 مليون دينار من جملة موارد بقيمة 204,134 مليون دينار تمت تعبئتها في اطار صندوق 18-18 وذلك الى غاية 30 ديسمبر 2020.واوضحت وزارة الصحة في وثيقة نشرتها على موقعها على الانترنات، انه تم التعهد وانجاز نسبة 66 بالمائة من النفقات المبرمجة اي بقيمة حوالي 111 مليون دينار في حين تبقى النفقات الباقية (حوالي 65 مليون دينار) في طور الانجاز حسب ذات الوثيقة.وقد خصص اكبر جزء من النفقات للتجهيزات الطبية والنقل الصحي واقتناء اجهزة التنفس الاصطناعي واسرة الانعاش، بقمة 68,203 مليون دينار اي بنسبة 40 بالمائة مقابل 40 مليون دينار لاقتناء مستلزمات الطبية كالكواشف بالنسبة للتحاليل ووسائل الوقاية الذاتية.كما خصصت مبالغ بقيمة 30 مليون دينار لمصاريف ايواء الاشخاص الخاضعين للحجر الصحي الاجباري واكثر من 17 مليون دينار لتاجير اعوان شبه طبيين وقدامى المتربصين في الطب وتامين حصص الاستمرار في اطار عقود اسناد الخدمات في حين استاثر البحث العلمي بقيمة مليون دينار. وتكون قيمة الحصيلة المتبقية في الصندوق نحو 27,96 مليون دينار حسب ذات الوثيقة.ويذكر أنه تم احداث حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية صندوق 18-18 في مارس 2020.ويتم التصرف في موارد الصندوق تحت رقابة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية و التجارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصيدلية المركزية.