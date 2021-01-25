توزر: تحركات احتجاجية واضراب في قطاع الصحة يوم 2 فيفري على خلفية تواصل تعطل "السكانار"

وات -

ينفذ العاملون في القطاع الصحي يوم غد الثلاثاء وقفة احتجاجية في جميع المؤسسات الصحية بولاية توزر، على خلفية تواصل تعطل وحدة الكشف بالمفراس "السكانار" منذ ماي 2020 وتعطل تقديم الخدمات للمواطنين، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد علي الهادفي .وبين ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن القطاع الصحي بتنسيق بين الاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي للصحة يخوص سلسلة من التحركات في الفترة الحالية من بينها برمجة اضراب عام في القطاع يوم 2 فيفري القادم في صورة عدم تجاوب وزارة الصحة مع مطلب الجهة بالإسراع في صيانة واصلاح العطل التي تسبب في توقف خدمات الكشف بالمفراس بصفة كلية منذ أكثر من سبعة أشهر.وأشار الى أنه رغم الوعود التي تحصلت عليها الجهة للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة، إلا أن العطل الذي تسبب في تكبد أبناء الجهة لمصاريف الكشف بالمفراس في القطاع الخاص أو التنقل الى جهات أخرى، ما زال متواصلا، مؤكدا اهمية الكشف بالة المفراس في الفترة الحالية باعتبار أنه يساهم في التقصي على فيروس "كورونا".