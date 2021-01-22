زغوان: تواصل الإضراب المفتوح للاطارات شبه الطبية المتعاقدين أثّر سلبا على سير الخدمات لمرضى الكوفيد

وات -

يتواصل بالمستشفى الجهوي بزغوان، وذلك لليوم الثاني على التوالي، الإضراب الحضوري المفتوح الذي ينفذه 14 إطارا شبه طبي مكلفين بصفة تعاقدية مع وزارة الصحة بإسداء خدمات لفائدة مرضى الكوفيد، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المالية للثلاثة أشهر الماضية.وذكر المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، في تصريح أفاد به "وات"، اليوم الجمعة، أن هذا الإضراب تسبب في اضطراب ملحوظ على سير الخدمات الطبية، كما أثّر سلبا على التدخل الناجع لمعالجة مرضى الكوفيد المقيمين بالمستشفى أو الوافدين عليه.وأضاف، أن الوضع سيزداد سوء في حال لم تتم تسوية الوضعية المالية لهؤلاء المتعاقدين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لعدد المصابين في الأيام الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن طاقة استيعاب المرضى بالمستشفى الجهوي بلغت درجتها القصوى بـ36 مقيما، 9 منهم بقسم الإنعاش.