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تكوين مرصد لتوثيق الانتهاكات ضد الناشطين والمدونين والمواطنين

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 19:55 قراءة: 0 د, 27 ث
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أنها قامت مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتكوين مرصد مشترك، يتولى توثيق الانتهاكات ضد الناشطين والمدونين والمواطنين، الذين تعرضوا لايقافات عشوائية خلال الاحتجاجات الاخيرة، أو لتتبعات من أجل تدوينات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.

ودعت الهيئة ، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، الراغبين في التطوع من منظوريها، الى تسجيل اسمائهم لدى كتابة الهيئة بتونس وفروعها الجهوية أو بالبريد الالكتروني cabinetonat@gmail.com ، حتى يتم تنظيم العملية بصفة قانونية ومؤسساتية، تحت رقابة الفروع الجهوية للمحامين بالتنسيق مع المرصد المشترك.


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