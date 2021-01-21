مركز النهوض بالصادرات يواصل صرف منحة النقل لفائدة الشركات المصدرة بعد أن شهدت بعض التأخير

يواصل مركز النهوض بالصادرات الاستجابة لكل ملفات صرف منحة النقل لفائدة الشركات المصدرة من أجل المحافظة على نسق التصدير.وفي هذا الاطار، ذكرالمركز في بيان له، الخميس، أنه قد انطلق منذ بداية جانفي 2021 في استئناف خلاص ملفات صرف منحة النقل التي يسندها مركز النهوض بالصادرات ضمن الية "فوبروداكس"، لفائدة منتجات الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية.وكانت صرف هذه المنحة قد شهد بعض التأخير نتيجة عملية التثبت التي قامت بها مصالح المركز في جملة الملفات المودعة لدى مصالح الصندوق، خاصة في ظل الوضعية الاستثنائية العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.تجدرالإشارة إلى أن مركز النّهوض بالصادرات شرع منذ سنة 2020 في إنجاز دراسة لإعادة هيكلة صندوق النهوض بالصادرات تهدف الى تمكين تونس من الحصول على آلية مالية مستدامة قادرة على المساهمة بفعالية في نمو الصادرات من خلال تنويع القطاعات التصديرية والأسواق الخارجية.وتندرج هذه الدراسة، وفق ما ورد في البيان ذاته، في إطار توصيات برنامج الاصلاح المؤسساتي للمركز الممول من قبل البرنامج الثالث لتنمية الصادرات، وينتظر أن تفرز آلية مرافقة جديدة تتسم بالمرونة قادرة على الاستجابة الى تطلعات وحاجيات القطاعات التصديرية والشركات المصدرة التونسية .كما ستمكن الدراسة من اعداد الأطر القانونية اللازمة والتي تستجيب الى متطلبات وأهداف الآلية الجديدة.وقد ساهمت هذه الآلية في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للدولة من أهمها المحافظة على القدرة التنافسية للقطاعات التصديرية وخاصة قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والنفاذ الى أسواق غير تقليدية على غرار السوق الإفريقية وبلدان أمريكا الشمالية وأسواق الخليج.