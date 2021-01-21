الرابطة الاولى - الجولة 9 - تغيير توقيت مقابلتي ملعبي المنزه والبصيري ببنزرت

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افادت الجامعة التونسية لكرة القدم انه بطلب من مؤسسة التلفزة التونسية لتتمكن من تامين النقل المباشر لاكبر عدد من المقابلات تقرر ادخال تعديل على توقيت انطلاق مباراتي الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي بملعب البصيري ببنزرت والترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي بملعب المنزه .- الساعة الواحدة ظهرا ) س (13 بملعب أحمد البصيري ببنزرت . النادي الرياضي البنزرتي- النادي الرياضي الصفاقسيالساعة الثالثة بعد الظهر(س 15) بالملعب الأولمبي بالمنزه. الترجي الرياضي التونسي- الملعب التونسي