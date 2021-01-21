الرابطة الاولى - الجولة 9 - تغيير توقيت مقابلتي ملعبي المنزه والبصيري ببنزرت

وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم انه بطلب من مؤسسة التلفزة التونسية لتتمكن من تامين النقل المباشر لاكبر عدد من المقابلات تقرر ادخال تعديل على توقيت انطلاق مباراتي الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي بملعب البصيري ببنزرت والترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي بملعب المنزه .
وستصبح برمجة المقابلتين المبرمجتين ليوم السبت 23 جانفي 2020 كالاتي:
- الساعة الواحدة ظهرا ) س (13 بملعب أحمد البصيري ببنزرت . النادي الرياضي البنزرتي- النادي الرياضي الصفاقسي
الساعة الثالثة بعد الظهر(س 15) بالملعب الأولمبي بالمنزه. الترجي الرياضي التونسي- الملعب التونسي
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وستصبح برمجة المقابلتين المبرمجتين ليوم السبت 23 جانفي 2020 كالاتي:
- الساعة الواحدة ظهرا ) س (13 بملعب أحمد البصيري ببنزرت . النادي الرياضي البنزرتي- النادي الرياضي الصفاقسي
الساعة الثالثة بعد الظهر(س 15) بالملعب الأولمبي بالمنزه. الترجي الرياضي التونسي- الملعب التونسي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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