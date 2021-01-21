سليانة: عدد من مكونات المجتمع المدني وعائلات الموقوفين ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح أبنائهم

وات -

نفّذ، اليوم الخميس، عدد من مكونات المجتمع المدني وعائلات الموقوفين خلال التحركات الأخيرة التي شهدتها ولاية سليانة، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة، للمطالبة باطلاق سراح أبنائهم.وبيّن أحد النشطاء بالمجتمع المدني، "شهاب الهاني" في تصريح لـ(وات)، ان المحتجين يطالبون بإنصاف الموقوفين وإطلالق سراحهم، خاصة وانه تم القبض عليهم ظلما، على حدّ قوله.ولفت ذات المتحدث، إلى أن اغلب الموقوفين، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، كانوا إما بصدد مشاهدة المواجهات الليلية او متوجهين إلى منازل أقربائهم، وفق تعبيره، مشيرا الى ان الجهة لم تشهد عمليات سرقة وتخريب.من جهتها، قالت شقيقة أحد الموقوفين "رحمة الخروبي"، أن شقيقها تم القبض عليه من أمام منزله، مؤكدة على انه لم يشارك في عمليات الشغب، حسب تقديرها.يذكر أن الوحدات الامنية احتفظت في أواخر الاسبوع الفارط، بأكثر من 20 شخصا على خلفية المواجهات التي شهدتها أحياء سليانة المدينة وعدد من معتمدياتها.