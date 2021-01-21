توزر: النقابة الأساسية لشرطة الحدود بتمغزة تنبه الى خطورة الوضع الصحي بمركز العبور بسبب انقطاع مياه الشرب

وات -

يشكو مركز العبور الحدودي " فجّ بوزيان " في معتمدية تمغزة من ولاية توزر من إشكال اضطراب التزود بالماء الصالح للشرب منذ عدة أسابيع مما دفع النقابة الأساسية لشرطة الحدود بتمغزة الى إطلاق دعوة لحل الإشكال والتنبيه لكارثة صحية قد يواجهها الاعوان بسبب نقص المياه في ظرف يشهد انتشارا لوباء كورونا وفق ما ذكره اليوم عادل عيساوي كاتب عام النقابة الأساسية.وبيّن في تصريح لــ(وات) أنّ تذبذب التزود بالمياه أثر بشكل مباشر على الاعوان وكذلك على نظافة الأنياب المخصصة للتفتيش على مستوى الحدود موضحا أنه لمجابهة هذا الاشكال تكفل أعوان المركز باقتناء خزان بسعة ألف لتر ويتم ملؤه دوريا عن طريق معتمدية تمغزة بواسطة الصهاريج إلا أن هذه المياه تبقى غير صالحة للشرب وهي مخصصة لأغراض أخرى.وأضاف أن مركز العبور الحدودي " فجّ بوزيان " رغم أنه لا يؤمّن حاليا حركة المسافرين بين تونس والجزائر بسبب جائحة كورونا إلا أنه يواصل تأمين عمله الأمني ويتوفّر على مبيت يقيم فيه الاعوان بصفة دورية وهو ما يؤثّر على الوضع الصحي خاصة وأن اعداد الوجبات يتم على عين المكان.من ناحيته ذكر رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر فيصل العابد في توضيح لـ(وات) أن بعض المناطق من معتمدية تمغزة تشهد اضطرابا في التزوّد بمياه الشرب بسبب قيام الشركة بتجديد معدّات البئر المخصصة لها إضافة الى كون المناطق تعرف عادة اشكالا في ضخّ مياه الشرب، مؤكدا أن الاشكال سينتهي باستكمال أعمال صيانة وتجديد معدات البئر وأنّه رغم هذه الاشغال إلا أن التزوّد لم ينقطع بشكل نهائي.