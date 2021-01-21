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وزارة التعليم العالي تدعو كافة الطلبة الى التوافد التدريجي على المبيتات الجامعية خلال الفترة الممتدة من 21 الى 25 جانفي الجاري

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 10:25 قراءة: 0 د, 27 ث
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلبة الى التوافد التدريجي على المبيتات الجامعية في الفترة الممتدة من 21 الى 25 جانفي الجاري وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف الدروس والامتحانات بداية من يوم الإثنين 25 جانفي 2021 .

وأكدت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها على ضرورة الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع بما يسمح بحماية جميع مكونات الوسط الجامعي وذكرت بأنه قد تم اقرار مواصلة اسداء الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة الاجانب والطلبة التونسيين ممن دتعذر عليهم العودة الى مقر اقاماتهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه .


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