تونس ترحب بموافقة لجنة الحوار السياسي الليبي على آلية السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة المنبثقة عن اجتماعات جينيف

رحبت تونس، اليوم الأربعاء، بموافقة أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها بجنيف من 13 إلى 16 جانفي الجاري.وثمنت "عاليا"، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، هذه الخطوة التي وصفتها بـ"الإيجابية"، وذلك في "اتجاه تشكيل حكومة انتقالية ليبية جديدة ستشرف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة نهاية سنة 2021".وأعربت تونس عن ارتياحها للتقدم الحاصل على درب تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.ودعت مختلف الأطراف الليبية إلى "مواصلة العمل بنفس الروح التوافقية من أجل تهيئة الظروف القانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات في آجالها المحدّدة".كما ثمنت جهود أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي ومساعي البعثة الأممية للدعم في ليبيا للوصول إلى هذا الاتفاق، "اعتبارا إلى أن الحلّ في ليبيا الشقيقة لن يكون إلا من خلال عملية سياسية تشارك فيها كلّ أطياف المجتمع الليبي".وجدد بيان الخارجية تأكيد التزام تونس الثابت بمواصلة مساندة مجهودات منظمة الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية واستعدادها لتوفير الدعم للبعثة الأممية ولممثلها الخاص في ليبيا، "يان كوبيش"، فضلا عن "وقوفها إلى جانب الشعب الليبي من أجل تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيه ووحدته الترابية".