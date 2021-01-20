انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية الرئيسية باستثناء الدولار

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انخفض سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية الرئيسية، باستثناء الدولار، بتاريخ 18 جانفي 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، (متوسط سعر البنوك).وبلغت قيمة الاورو الواحد حاليا 286ر3 دينار، بينما كانت في السنة الماضية تساوي 129ر3 دينار، بحسب آخر المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة اليوم الأربعاء، عن البنك المركزي التونسي.كما يتم صرف 1000 يان مقابل 146ر26 دينار (601ر25 دينار خلال جانفي الماضي)، فيما تساوي 10 دراهم مغربية 033ر3 دينار(939ر2 خلال جانفي 2020).بينما تحسنت قيمة الدينار مقابل الدولار، إذ بالامكان صرف الأخير في الوقت الحالي ب 730ر2 دينار،فيما كانت قيمته 817ر2 دينار في نفس التاريخ من السنة الماضية.