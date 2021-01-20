قابس: تنسيقية اعتصام "الصمود 2" تنبه من اشتعال وتيرة الاحتجاجات من جديد وعودة الاعتصام في حال تواصل التاخير في انجاز المشاريع المعلن عنها

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اعربت تنسيقية اعتصام "الصمود 2" الذي نفذه خلال الفترة الممتدة بين 13 نوفمبر و15 ديسمبر المنقضي عدد من الشباب العاطل عن العمل بمداخل معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس في بيان نشرته اليوم واطلعت عليه (وات) عن تخوفها من اشتعال وتيرة الاحتجاجات من جديد والعودة للاعتصام السلمي في صورة تعمد السلطات المعنية ممارسة سياسة التأخير والمماطلة في انجاز المشاريع المعلن عنها في المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 ديسمبر 2020.وبينت التنسيقية في ذات البيان انها على اتصال مستمر مع جميع السلطات المركزية والجهوية لتفعيل جميع القرارات المعلن عنها في الأجال المحددة وانها في متابعة مستمرة لمخرجات المجلس الوزاري.يذكر ان من بين القرارات المعلن عنها في المجلس الوزاري، تكليف فريق حكومي بالتحول الى ولاية قابس خلال أسابيع قصد تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الشروع في تنفيذ القرارات الحكومية التي تم الاعلان عنها سابقا لفائدة ولاية قابس، ووضع تصور تنموي جديد بمشاركة كافة ممثلي الجهة بما يتلاءم مع الخصوصيات الطبيعية والديموغرافية للولاية يشار الى ان عدم قدوم الوفد الوزاري الى ولاية قابس الى حد اليوم تسبب في حالة من القلق لدى اطارات ومكونات المجتمع المدني بجهة قابس الذين رأى العديد منهم في ذلك "تماديا في سياسة المماطلة والتهميش التي تنتهجها الحكومة تجاه الجهة".