مدينة العلوم تنظم دورة جديدة في اطار نادي صناعة الروبوتات لفائدة الاطفال بين 8 و12 سنة

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 21:05 قراءة: 0 د, 26 ث
تطلق مدينة العلوم، بداية من اليوم الإربعاء، دورة جديدة لنادي صناعة "الروبوتات" باستخدام المكعبات، حسب ما أعلنت عنه إدارة المدينة في بلاغ لها اليوم.

وتسعى هذه الدورة، التي تستهدف الأطفال الذين تترواح أعمارهم بين 8 و12 سنة، إلى تنمية الحس الإبداعي والفكري لدى الأطفال فضلا عن تطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وتمكين الاطفال المشاركين من صنع وبرمجة "روبوتات".


وكانت مدينة العلوم قد اعلنت الأسبوع الفارط عن برنامجها العلمي للسنة الحالية والذي يتضمن العديد من الانشطة العلمية وذلك في اطار احترام اجراءات الوقاية من "كورونا".

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