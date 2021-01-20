أريانة : إيقاف شخصين وتمشيط كامل لمنطقة التضامن بعد مواجهات ليلية بين القوات الامنية وعدد من الشبان

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ذكرت مصادر مطّلعة من اقليم الحرس الوطني باريانة أنّه تمّ "إيقاف نفرين حاولا الاعتداء على بعض التجهيزات الامنية خلال مواجهات ليلة امس الثلاثاء بمنطقة التضامن بين القوات الامن وعدد من الشبان ".واضافت ذات المصادر لصحفية (وات) اليوم الاربعاء "عودة الهدوء الى منطقتي التضامن والانطلاقة بعد ان شهدتا الليلة الفارطة تجدد بعض المناوشات بين مجموعة من الشبان على مستوى شارع ابن خلدون بالتضامن وبعض الانهج بحي الانطلاقة وتحديدا بطريق بنزرت قبالة نهاية خط الميترو الخفيف ".وتعيش منطقة التضامن منذ ايام على وقع مواجهات ليلية بين مجموعات شبابية حاولت في اكثر من مناسبة التعدي على الاملاك العامة والخاصة من خلال محاولات نهب وسرقة بعض المحلات التجارية وتخريب عدد من المنشات الادارية ومنها فرع البريد التونسي واحدى المؤسسات البنكية تصدت لها قوات الحرس الوطني المتمركزة بالمنطقة في اكثر من محور لاسيما بمداخل حي التضامن والانهج الرئيسية (شارعا 105 و106) وحي الانطلاقة .وحسب مصادر الحرس الوطني فان" الوضع الامني بالتضامن تحت السيطرة حاليا مع تكثيف الدوريات الامنية لمنع التجمّعات والتثبّت من الهوّيات الى جانب تشديد الرقابة على المنشآت الادارية والمحلات العمومية والخاصة لمنع اية تجاوزات خلال فترة الحجر الصحي الموجه".ويشار الى ايقاف اكثر من 30 شخصا ممن شاركوا في المواجهات الليلية التي عرفتها منطقة التضامن خلال الايام القليلة الفارطة مع فتح تحقيقات في مقاطع الفيديو المتداولة بخصوص تخريب مؤسسات مالية ونهب بعض المحلات التجارية في المنطقة.