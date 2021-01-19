منظمة العفو الدولية تدعو الى الافراج عن المعتقلين تعسفيا في الأحداث الأخيرة

وات -

دعت منظمة العفو الدولية، أجهزة إنفاذ القانون بما في ذلك النيابة العمومية، إلى تجنب احتجاز المتظاهرين على الفور كلما أمكن ذلك، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها عديد الجهات، والإفراج المؤقت عن الذين يحتمل أن يواجهوا محاكمة في حال توفر دليل واضح على رتكابهم لجريمة.ونبهت المنظمة السلطات التونسية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الى أن تأخذ في الاعتبار المخاطر العالية لجائحة كورونا في مراكز الاحتجاز، أين تكون الظروف الصحية سيئة ، ويكاد يكون من المستحيل الحفاظ على المسافة الجسدية.وذكّرت بما كانت أوردته وزارة الداخلية بشأن إيقاف 632 محتجا أغلبهم من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة، على خلفية التحركات الليلية وأعمال التخريب والسرقة للمتلكات العامة والخاصة التي شهدتها في الأيام الأخيرة العديد من الجهات.