باجة: الادارة الجهوية للصحة تنطلق فى جرد قائمة الادوية التى تم حرقها بمستوصف المعقولة

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انطلقت الادارة الجهوية للصحة بباجة اليوم الثلاثاء فى جرد قائمة الادوية التى تعرضت للحرق في غرفة الادوية بمستوصف المعقولة على اثر اعمال شغب جدت امس الاثنين بمنطقة المعقولة بباجة الجنوبية وبين المدير الجهوى للصحة الياس عمار ل(وات) انه تمت خلال اعمال الشغب سرقة "خزنة" تحتوى على ادوية اعصاب، اضافة الى خلع المستوصف والعبث بمحتوياته، واضاف انه تم تقديم شكاية فى الغرض واشار الى انه لم تسجل اية اضرار بالمؤسسات الاستشفائية الاخرى بالجهة، ومنها المستشفى الجهوى بباجة وقسم العيادات الخارجية، حيث جدت امس الاثنين امامهما مواجهات بين قوات الامن ومجموعات من الشباب.تجدر الاشارة الى ان عدة مناطق بولاية باجة تشهد اضطرابات ومواجهات بين قوات الامن ومجموعات من الشباب ومحاولات لخلع محلات ومنها منطقة المعقولة ومدينة باجة ومجاز الباب وعمدون.