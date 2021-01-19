باجة: الادارة الجهوية للصحة تنطلق فى جرد قائمة الادوية التى تم حرقها بمستوصف المعقولة

وات - انطلقت الادارة الجهوية للصحة بباجة اليوم الثلاثاء فى جرد قائمة الادوية التى تعرضت للحرق في غرفة الادوية بمستوصف المعقولة على اثر اعمال شغب جدت امس الاثنين بمنطقة المعقولة بباجة الجنوبية وبين المدير الجهوى للصحة الياس عمار ل(وات) انه تمت خلال اعمال الشغب سرقة "خزنة" تحتوى على ادوية اعصاب، اضافة الى خلع المستوصف والعبث بمحتوياته، واضاف انه تم تقديم شكاية فى الغرض واشار الى انه لم تسجل اية اضرار بالمؤسسات الاستشفائية الاخرى بالجهة، ومنها المستشفى الجهوى بباجة وقسم العيادات الخارجية، حيث جدت امس الاثنين امامهما مواجهات بين قوات الامن ومجموعات من الشباب.
تجدر الاشارة الى ان عدة مناطق بولاية باجة تشهد اضطرابات ومواجهات بين قوات الامن ومجموعات من الشباب ومحاولات لخلع محلات ومنها منطقة المعقولة ومدينة باجة ومجاز الباب وعمدون.
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تجدر الاشارة الى ان عدة مناطق بولاية باجة تشهد اضطرابات ومواجهات بين قوات الامن ومجموعات من الشباب ومحاولات لخلع محلات ومنها منطقة المعقولة ومدينة باجة ومجاز الباب وعمدون.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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