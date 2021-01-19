عودة الحياة الى طبيعتها بمناطق التضامن وسكرة ورواد بعد مواجهات ليلية بين قوات الامن وعدد من الشبّان

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عادت الحياة الى طبيعتها بمناطق التضامن وسكرة ورواد من ولاية اريانة بعد مواجهات ليلية على امتداد ايام بين قوات اللامن وعدد من " المحتجّين" أغلبهم من فئة الشباب حيث سارعت مكونات المجتمع المدني والبلديات الى تنظيف الشوارع والساحات من مخلفات المواجهات ورفع كميات هامة من العجلات المطاطية والحجارة التي استعملت في رشق اعوان الامن وقطع الطرقات المؤدية لعدد من الاحياء الشعبية وفق ما عاينته صحفية (وات) اليوم الثلاثاء .وقد شهد شارع ابن خلدون بمنطقة التضامن حملة نظافة واسعة شارك فيها المواطنون وعدد من مكونات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في المجال البيئي ببادرة من بلدية المكان التي سخرت اليات النظافة والاكياس البلاستيكية لرفع اطنان من الاوساخ والاتربة والحجارة ومخلّفات العجلات المطاطية المحروقة فيما عاودت المحلات التجارية فتح ابوابها للعموم وسط تخوفات من عودة اعمال الشغب الليلية التي اتسمت بها المنطقة وخلفت اضرارا شملت بالخصوص فرع البريد التونسي ومؤسسة بنكية ومغازة تجارية معروفة فضلا عن عدد من محلات بيع النظارات الشمسية والمواد الغذائية والحديدية.من جهتها بادرت بلدية رواد بجمع مخلفات المواجهات التي شهدتها بالخصوص مناطق طريق رواد وجعفر واحياء الامل والنخيلات وشاكر حيث سخرت مصلحة الاشغال والنظافة كافة معداتها لرفع اكوام العجلات المطاطية المحترقة والحجارة والاوساخ التي ظلت عالقة بالحاويات بعد ان تعذّر رفعها بسبب المواجهات التي عرفتها المنطقة بين عدد من الشبان والقوات الامنية التابعة لمنطقة اريانة الشمالية.وكانت بلدية رواد قد احبطت اليومين الفارطين خلال الفترة الليلية محاولة اقتحام المستودع البلدي والتصدي للمعتدين رغم نجاح البعض منهم في الدخول اليه وسرقة خمس دراجات نارية كانت محجوزة بالمكان تم استرجاع ثلاث منها والقبض على اربعة مورطين بالتنسيق مع المصالح الامنية مع تامين المستودع وتعزيز الحراسة ليلا.من جهتها سارعت بلدية سكرة ايضا الى تنظيم حملة نظافة واسعة بمناطق برج الوزير والنسيم ونهج المطار لرفع مخلفات المواجهات الليلية التي عرفتها المنطقة باستعمال العديد من اليات النظافة والمسح خصوصا بعد الاضرار باغلب الحاويات البلاستيكية المخصصة للفضلات المنزلية التابعة للبلدية وللشركة الخاصة المتعاقدة معها فيما بادرت مكونات المجتمع المدني الى رفع الفضلات لاسيما امام المحلات التجارية بشارع الحبيب بورقيبة بسكرة.