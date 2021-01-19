توزر: ضبط الاستعدادات الفنية واللوجستية لعمليات التلقيح ضد "كوفيد 19"

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نظرت جلسة عمل عقدت أمس الاثنين بمقر ولاية توزر في الاستعدادات الفنية واللوجستية لبدء عمليات التلقيح ضد "كوفيد 19" وفقا لتوصيات وزارة الصحة، وذلك على إثر مجموعة من الجلسات عقدت على مستوى مركزي للإعداد للعملية.ومن المنتظر أن تشمل عمليات الاعداد للقيام بالتلقيح ضد كوفيد 19 مجموعة من التحضيرات على مستوى جهوي تشرف عليها لجنة جهوية تضم مصالح الجهوية للصحة وأطراف أخرى، وتهم هذه الاستعدادات وفق ما أوضحه والي توزر محمد أيمن البجاوي ل(وات) تخصيص فضاءات تستجيب لجملة من المعايير التي ضبطتها وزارة الصحة لتحويلها الى مركز جهوي لاستقبال الراغبين في اجراء عملية التلقيح ضد مرض كوفيد 19، إضافة الى تخصيص مركز محلي على مستوى كل معتمدية.وستسبق عمليات الاعداد اللوجستي وتحضير الفضاءات ضبط قائمات اسمية للمعنيين بعمليات التلقيح وخاصة فيما يتعلق بالدفعة الاولى من التلقيح، الى جانب تكوين الإطارات الصحية تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة بغاية حسن اعداد فرق صحية مكلفة بإجراء عمليات التلقيح.وينكب العمل حاليا، وفق والي الجهة، على توفير بعض المعدات اللوجستية في المراكز التي وقع اختيارها لقبول الراغبين في التلقيح وإدخال بعض التعديلات عليها حتى تكون جاهزة يوم 24 جانفي الحالي.