الكاف : إلقاء القبض على ثمانية أشخاص والاحتفاظ بهم بتهمة "إحداث الشغب"

وات - ألقت قوات الأمن بالكاف الليلة الماضية القبض على ثمانية أشخاص وذلك على خلفية"أحداث الشعب" التي جدّت في مدن الكاف والسرس وتاجروين والاحتفاظ بهم بالتنسيق مع النيابة العمومية التي وجّهت لهم "تهم التشويش في الطريق العام وإحداث الشغب " وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول باقليم أمن الكاف لمراسل (وات) بالجهة اليوم الثلاثاء .
وأوضح المصدر ذاته أن قوات الأمن تصدّت "للمحتجّين" الذين عمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وتمكنت من حماية المنشآت الحيوية من عمليات التخريب أو النهب قبل إعادة الهدوء الى المدن الثلاث في ساعة متأخرة من الليل على حدّ قوله.
ويسود الجهة هذا الصباح الهدوء وتبدو الحركة عادية بكامل أنحاء الولاية لا سيما على مختلف المحاور الرئيسية للطرقات التي تقوم فيها الوحدات الأمنية بمراقبة السيارات لفرض منع التنقل بين الجهات.
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وأوضح المصدر ذاته أن قوات الأمن تصدّت "للمحتجّين" الذين عمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وتمكنت من حماية المنشآت الحيوية من عمليات التخريب أو النهب قبل إعادة الهدوء الى المدن الثلاث في ساعة متأخرة من الليل على حدّ قوله.
ويسود الجهة هذا الصباح الهدوء وتبدو الحركة عادية بكامل أنحاء الولاية لا سيما على مختلف المحاور الرئيسية للطرقات التي تقوم فيها الوحدات الأمنية بمراقبة السيارات لفرض منع التنقل بين الجهات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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