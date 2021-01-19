   Latifa Arfaoui - بينسو  

الكاف : إلقاء القبض على ثمانية أشخاص والاحتفاظ بهم بتهمة "إحداث الشغب"

صورة توضيحية
Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 09:48 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - ألقت قوات الأمن بالكاف الليلة الماضية القبض على ثمانية أشخاص وذلك على خلفية"أحداث الشعب" التي جدّت في مدن الكاف والسرس وتاجروين والاحتفاظ بهم بالتنسيق مع النيابة العمومية التي وجّهت لهم "تهم التشويش في الطريق العام وإحداث الشغب " وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول باقليم أمن الكاف لمراسل (وات) بالجهة اليوم الثلاثاء .

وأوضح المصدر ذاته أن قوات الأمن تصدّت "للمحتجّين" الذين عمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وتمكنت من حماية المنشآت الحيوية من عمليات التخريب أو النهب قبل إعادة الهدوء الى المدن الثلاث في ساعة متأخرة من الليل على حدّ قوله.


ويسود الجهة هذا الصباح الهدوء وتبدو الحركة عادية بكامل أنحاء الولاية لا سيما على مختلف المحاور الرئيسية للطرقات التي تقوم فيها الوحدات الأمنية بمراقبة السيارات لفرض منع التنقل بين الجهات.


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