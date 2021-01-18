مونديال مصر 2021- منتخب مصر يخسر أمام السويد 24-23 ويتأهل للدور الرئيسي لمونديال اليد

تلقى منتخب مصر لكرة اليد خسارة على يد نظيره السويد في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الإثنين ضمن بطولة كأس العالم بنتيجة 24-23.وتستضيف مصر بطولة العالم لليد في نسختها السابعة والعشرين خلال الفترة ما بين 13 جانفي وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.وكان الشوط الأول من عمر اللقاء قد انتهى بفوز منتخب مصر بنتيجة 12- 9، قبل أن يقلب منتخب السويد الطاولة في الشوط الثاني.بتلك النتيجة يتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي برصيد نقطتين، ويصبح مجبرًا على الفوز بكافة المباريات المقبلة من أجل الصعود إلى دور الـ8، وهو دور الإقصائي الأول في كأس العالم.ومن المنتظر أن يدخل منتخب مصر الدور المقبل في المجموعة الرابعة، وتضم إلى جواره منتخبات مقدونيا الشمالية والسويد والاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلا روسيا.وتنص لوائح البطولة على أن لا يتواجه فرق المجموعة الواحدة المتأهلين من الدور الأول، في منافسات الدور التمهيدي، ليستعد منتخب مصر لمواجهة كل من الاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلا روسيا، ومطالبًا بتحقيق الانتصار فيهم جميعًا.