لقاء ترويجي افتراضي بصفاقس لدعم المؤسسات الناشئة في المجال التكنولوجي

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في اطار مشروع لدعم المؤسسات الناشئة التكنولوجية وتحويل البحوث العلمية الى مشاريع على أرض الواقع تم، الإثنين، تنظيم لقاء ترويجي افتراضي لهذا المشروع تحت شعار " أي تمشي يمكن اعتماده لدعم الباحثين أصحاب أفكار المشاريع ؟ وذلك ببادرة من شركاء هذا المشروع و القطب التكنولوجي بصفاقس.وشهد هذا اللقاء مشاركة مختصين تونسيين وأجانب فضلا عن عدد من المستفيدن المحتملين من المشروع من بين الباحثين ( دكاترة وطلبة الدكتوراه ) من القطب التكنوولجي والمؤسسات البحثية بالجهة و قدموا نتائج البحوث التي من المرجح أن تتحول إلى فرصة لإنشاء مؤسسة تكنولوجية ناشئة.وتركز مضمون هذا اللقاء على الدعم الفني والمالي الذي يقدمه المشروع لتعزيز نتائج البحث وإنشاء مؤسسات تكنولوجية ناشئة من خلال التكنولوجيات المنتجة والمصادق عليها في مخابر البحث .وخلال افتتاح اللقاء وصف المدير العام للقطب التكنولوجي بصفاقس، فاتح كريشان، هذا المشروع قائلا " هو صيغة شراكة جيدة بين عالم التكنولوجيا وعالم ريادة الأعمال " موضحا أنه على الرغم من الظرف الاستثنائي الذي فرضه وباء كوفيد-19 فإن القطب ظل يعمل وأن الباحثين التونسيين لديهم كل الوسائل لمواجهة التحدي المتمثل في تحويل اختراعاتهم إلى مشاريع تكنولوجية وصناعية.كما أشاد بجهود القائمين على المشروع ، مما أتاح الفرصة لدعم حاملي أفكار المشاريع وبراءات الاختراع .من جهتها، جددت المديرة العامة لتثمين البحوث بوزارة التعليم العالي، ريم سعيد، دعم الوزارة لهذا النوع من المشاريع التي تم اطلاقها صلب الأقطاب التكنولوجية بتونس بالشراكة مع جمعية الأقطاب التكنولوجية التونسية.وحثت السعيدي، مختلف المتدخلين على إشراك الوزارة بشكل أكبر في مثل هذه المبادرات حتى تتمكن من دعمها بشكل أوفر .ودعت المسؤولة إلى أن يكون عدد المنتفعين من المشروع أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى عدد المهتمين بالدعم الذي سيقدمه المشروع، وفق قولها.يشار أن هذا المشروع ممول من برنامج " إينوفي" الذي يدعم مجال ريادة الأعمال والتجديد في تونس بميزانية قدرها 5ر14 مليون أورو في شكل دعم مالي .وتتمثل مراحل المشروع في عملية الترشح وقبول 24 مترشحا وهي المرحلة الحالية تليها مرحلة اختيار 12 مترشحا للانتفاع بالمرافقة ثم مرحلة التسويق .وتجدر الإشارة، أيضا، إلى أنه من المزمع تنظيم جولات ترويجية أخرى مماثلة، في جهات أخرى على غرار مدنين وقفصة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة .