نشاط بطاحات جزيرة جربة يقتصر على حصتين صباحية ومسائية

في إطار تطبيق الإجراءات الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا وتبعا لإقرار الحجر الصحي الموجه بداية من يوم 18 جانفي 2021، تعلم وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية أن نشاط بطاحات جربة يقتصر خلال هذه الفترة على حصتين صباحية و مسائية على النحو التالي:• أول بطاح يخرج صباحا من مرفأ أجيم ساعة بعد انتهاء توقيت حظر الجولان• آخر بطاح يغادر مرفأ الجرف ساعة قبل بداية توقيت حظر الجولانهذا كما تواصل مصالح الوزارة تأمين استمرارية عمل المرفق العمومي بالهياكل المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر مع الحرص على التّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بكلّ نشاط.