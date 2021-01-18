المنستير: إصابة عوني أمن وإيقاف 69 شخصا خلال أعمال شغب الليلة الماضية

وات -

تعرضت عدّة وحدات أمنية بولاية المنستير مساء أمس الأحد لإعتداءات بكل من قصر هلال والمكنين والمنستير، حيث أصيب عونا أمن بمواد صلبة أحدهما على مستوى الرأس والآخر على مستوى الركبة، وتلقيا الإسعافات بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وحالتهما حاليا مستقرة، علاوة على تعرّض عدّة وسائل نقل أمنية لتهشيم بلورها مع محاولة حرقها، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.وأضاف بن صالح، في تصريح لـ"وات"، أنّ وحدات الحرس الوطني والشرطة أوقفت على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب التي جدّت ليلة أمس 69 شخصا أغلبهم من ذوي السوابق العدلية وبينهم من صادرة في شأنهم مناشير تفتيش.وأشار إلى أنّ عددا كبيرا من الموقوفين هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و15 سنة مما يطرح تساؤلا حول دور العائلة، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّه سيقع عرضهم في وقت لاحق اليوم على أنظار النيابة العمومية.وشهدت عدّة مدن بولاية المنستير الليلة الماضية عمليات كرّ وفرّ بين الأمنيين ومجموعة من الشباب والمنحرفين الذين أشعلوا العجلات وحاويات الفضلات لمحاولة غلق الطرقات أو محاولة اقتحام بعض المساحات التجارية بالمنستير وقصر هلال أين تم التصدي لتلك المحاولات باستعمال الغاز المسيل للدموع.يذكر أن الوحدات الأمنية كان قد أوقفت مساء يوم 16 جانفي الجاري 13 شخصا على خلفية أعمال الشغب بالجهة، حسب ذات المصدر.