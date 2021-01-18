الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 18 جانفي 2021

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مدنين: تسجيل حالتي وفاة و59 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: تعافي 3340 شخصا من فيروس "كورونا" وتسجيل اجمالي 476 حالة نشيطة

سوسة: تسجيل 04 وفيات بفيروس "كورونا" وارتفاع ضحايا الفيروس الى 387 حالة

قابس: تسجيل 03 وفيات و30 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل حالة وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: تعافي 3455 شخصا من بين 4072 حالة اصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ ظهور الوباء

تطور عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس "كورونا" بولاية مدنين الى 205 حالات بتسجيل حالتي وفاة خلال ال24 ساعة الماضية لمقيمين بالمستشفى، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وكشفت من جهة اخرى 433 عينة بين التحاليل السريعة و"بي سي ار"، اجريت يوم امس الاحد وهو يوم عطلة، ما يفسر عدد العينات المحدود، عن 59 اصابة محلية جديدة بالفيروس، بها يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 5307 اصابات.وسجل من بين الاصابات الجديدة اصابة 7 اعوان من قطاع الصحة، ما يرفع اصابات القطاع الصحي في يومين الى 20 اصابة ومنذ ظهور الوباء الى 175 اصابة، الى جانب اصابة 3 اطارات تربوية وهو ما يرتفع اصابات هذا القطاع الى 80 اصابة، ومصابو السلك الامني الى 79 اصابة بتسجيل 3 اصابات جديدة.وسجلت معتمدية بن قردان اعلى عدد اصابات ب21 اصابة بعد ان كانت سجلت في اليومين الماضيين وفاة 4 مصابين بالفيروس من نفس العائلة (زوجة وزوجها واخوته الاثنين)، ثم تاتي معتمدية جرجيس ب13 اصابة، ومدنين الشمالية ب8 اصابات، والجنوبية ب8 اصابات، مقابل تراجع الاصابات بحومة السوق الى 7 اصابات وميدون الى اصابتين اثنين، وجربة اجيم باصابة واحدة، الا ان هذه الارقام لا تعكس حقيقة الوضع الوبائي الحرج بالجهة وبجزيرة جربة خصوصا لاعتبار محدودية العينات، وفق العنز وتعافى من جهة اخرى 84 مصابا من فيروس "كورونا" منهم 51 حالة من جزيرة جربة، و16 حالة شفاء بجرجيس، و11 حالة ببن قردان، و3 حالات شفاء بكل من مدنين الشمالية والجنوبية.بلغ مجموع المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد في ولاية توزر الى غاية اليوم 3340 متعاف من جملة 3816 مصابا منذ بداية انتشار الجائحة، أي أن الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس تقدر ب476 حالة بعد تسجيل مجموع 75 حالة وفاة، وفق ما أكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).واستقر عدد المصابين الذين تقع متابعتهم في المستشفيات عند 12 حالة موزعين الى حالتين تقيمان في قسم الإنعاش الطبي، و03 حالات في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر و05 حالات في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة وحالتين في قسم "كوفيد" بالمستشفى المحلي بدقاش.ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية سوسة إلى 387 حالة وفاة تم احتسابها منذ بداية الجائحة، وذلك بعد تسجيل 4 وفيات جديدة امس الاحد و9 وفيات اول امس السبت، وفق اخر تحيين ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة كما ارتفع، مجموع الحالات الحاملة للفيروس بالولاية منذ ظهوره الى 12180 حالة بعد تسجيل 213 إصابة جديدة امس الاحد اظهرتها 559 عينة تحليل واستقر في المقابل مجموع حالات التعافي بالجهة عند 8128 حالة، في حين لا تزال 3584 حالة حاملة للفيروس منها 152 حالة مقيمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، من بينهم 42 حالة في حالة انعاش.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ 199 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 86 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 30 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 10 اصابات بقابس الجنوبية، و08 اصابات بمارث، و07 اصابات بقابس المدينة، و04 اصابات بالحامة، واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات قد بلغ في ولاية قابس 6936 اصابة وان 5762 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى وجود 1171 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 363 حالة بقابس الجنوبية، و284 حالة بقابس المدينة، و234 حالة بمارث.تطور مجموع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد إلى 237 شخصا على اثر تسجيل حالة وفاة جديدة، كما بلغ اجمالي الاصابات 11 ألفا و97 إصابة من بينها 97 إصابة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الاحد وبين المدير الجهوي للصحة حمودة الببة ل(وات) ان الاصابات توزعت الى 17 إصابة بالوردانين، و17 إصابة بالمنستير، و12 إصابة بجمال، و10 إصابات بالمكنين، و9 إصابات ببني حسان، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و5 إصابات بالساحلين، و3 إصابات ببنبلة، و3 إصابات بزرمدين، وإصابتين بقصر هلال وإصابة واحدة بالبقالطة، و11 إصابة غير محدد مكانها حسب ذات المصدر.وتعدّ ولاية المنستير 3506 حالات مازالت حاملة للفيروس من بينهم 61 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير أين بلغت نسبة الاشغال لأسرة الكوفيد 83 فاصل 6 بالمائة، و11 الفا و2 من الأشخاص في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية.وشهدت الجهة، وفق المدير الجهوي للصحة، تطورا في مجموع حالات الشفاء إلى 7354 حالة منها 35 حالة جديدة، وارتفعا في العدد الجملي للذين استكملوا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية إلى 43 ألفا و372 شخصا ويبغ العدد الجملي لاختبارات فيروس "كورونا" منذ مارس 2020 وإلى غاية 17 جانفي الجاري إلى 43 ألفا و801 من الاختبارات التي وقع إنجازها.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد، بان مؤشرات الوضع الوبائي المسجلة الى حدود يوم امس الاحد تشير الى تعافي 3455 شخصا من الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد من بين 4072 شخصا تعرضوا للاصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء وذكر الحداد في تصريح ل(وات) انه تم يوم امس تسجيل حالة وفاة و68 اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت مساء السبت على الادارة الجهوية للصحة من المخبرين المرجعيين بمستشفيي القصاب وعبد الرحمان مامي بالعاصمة الى جانب نتائج عدد من التحاليل السريعة التي تقوم بها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة وبعض النتائج الواردة من مخابر خاصة واشار الى ان حصيلة الوفيات ارتفعت بذلك الى 152 حالة منذ ظهور الوباء، فيما ارتفع اجمالي الحالات الايجابية المؤكدة منذ اكتشاف اول حالة اصابة بالفيروس بالجهة الى 4071 حالة منها 3455 حالة تعافي فيما لا تزال 465 حالة مصنفة نشطة .