   Majda Erroumi - عيناك  

سليانة: عودة الهدوء الى أحياء سليانة المدينة ومعتمديتي الكريب ومكثر والاحتفاظ ب14 شخصا على خلفية المواجهات

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 10:09 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - عاد الهدوء في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد الى عدد من أحياء سليانة المدينة ومعتمديتي مكثر والكريب اثر مواجهات بين عدد من الشبان والوحدات الأمنية وأكد مصدر أمني في تصريح ل(وات) أن الوحدات الامنية احتفظت، على خلفية هذه المواجهات، ب14 شخصا بعد استشارة النيابة العمومية، وذلك من أجل تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والتجمهر بالطريق العام وقطع السير العادي لحركة المرور والرمي بمواد صلبة وهضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء مباشرته لوظيفه والأضرار بملك الغير العامة وخرق حظر التجول وأشار إلى أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، وانه تم ضبط شاب، من بينهم، بحوزته كمية من مادة القنب الهندي "الزطلة".


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