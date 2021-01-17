المنستير: أعمال شغب وكر وفر بين الأمنيين ومجموعات من المنحرفين بالمنستير وبقصر هلال

وات - تتواصل مساء الاحد عمليات كر وفر بين الأمنيين ومجموعات من المنحرفين بكلّ من مدينة المنستير وقصر هلال، وفق ما أفاد به /وات/ الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح وقال المتحدث ان هذه المجموعات من المنحرفين تريد إخراج البلاد من الوضع الآمن من أجل غايات ومآرب إجرامية مضيفا إن الأمنيين سجلوا خسائر مادية كبيرة على مستوى وسائل عملهم التي وقع رشقها بالمقذوفات وبالحجارة.
واوضح أنّ مجموعة من المنحرفين رشقت أعوان الأمن الوطني بالحجارة على مستوى مفترق قصر الرئاسة سابقا بسقانص وهناك أعمال شغب على مستوى باب الغربي ومفترق المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير وفي الفرينة بالمنستير حيث وقع حرق عجلات وغلق الطريق وأكد مراد بن صالح أنّ الوضع خطير جدّا في منطقة قصر هلال بعد محاولة مجموعة من المنحرفين خلع مساحة تجارية كبرى ونهبها ومحاولة اقتحام المستودع البلدي بقصر هلال غير أنّ الوحدات الأمنية تصدت لهم.
وكانت الوحدات الأمنية أوقفت خلال أعمال شغب نشبت الليلة الفارطة بعدد من أحياء مدينة المنستير 13 شخصا حسب ذات المصدر.
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واوضح أنّ مجموعة من المنحرفين رشقت أعوان الأمن الوطني بالحجارة على مستوى مفترق قصر الرئاسة سابقا بسقانص وهناك أعمال شغب على مستوى باب الغربي ومفترق المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير وفي الفرينة بالمنستير حيث وقع حرق عجلات وغلق الطريق وأكد مراد بن صالح أنّ الوضع خطير جدّا في منطقة قصر هلال بعد محاولة مجموعة من المنحرفين خلع مساحة تجارية كبرى ونهبها ومحاولة اقتحام المستودع البلدي بقصر هلال غير أنّ الوحدات الأمنية تصدت لهم.
وكانت الوحدات الأمنية أوقفت خلال أعمال شغب نشبت الليلة الفارطة بعدد من أحياء مدينة المنستير 13 شخصا حسب ذات المصدر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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